Ecogreen Enerji, 5 bölgede YEKA GES-2024 için yatırım teklifi verdi

DENİZLİ / EKONOMİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açılan, Türkiye’nin sıfır karbon hedefleri için büyük önem arz eden Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) kapsamında 2024 – GES (Güneş Enerjisi Santrali) ihalesi için talepler toplandı. Lisanslı güneş, biyogaz ve biyokütle enerji santrali portföyüne sahip yeşil enerji yatırımcısı Ecogreen Enerji de porföyünü güçlendirmek amacıyla, Karapınar, Karaman, Malatya, Antalya ve Kütahya’da hayata geçirilecek projelere talip oldu.

Türkiye’nin enerji ihtiyacının çevreyi kirletmeyen ve atıkları bertaraf eden yöntemlerle üretilmesi hedefiyle yatırımlarına devam ettiklerini dile getiren Ecogreen Enerji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, “YEKA ihaleleri temiz enerjinin sürekliliği ve enerji güvenliği için oldukça önemli. 2022’de YEKA-4 Bor 2 ihalesini kazanarak 13 ay gibi kısa bir sürede 130 MWp gücündeki GES’i tamamladık. Türkiye’nin sıfır karbon hedefine ulaşması için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bakanlığımızın açtığı ihaleler, Türkiye’nin iklim krizi ve temiz çevre için attığı adımları sağlamlaştırıyor ve özel sektörün de sıfır karbon ve enerji üretiminin sürekliliği için sağlam adımlar atmasını sağlıyor” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen YEKA GES-2024 yarışmalarında toplam 6 konumda, 800 MW güneş enerjisine dayalı enerji kaynağı hedeflendiğini hatırlatan Uğurlu, “Yarışmanın 3-7 Şubat 2025 tarihlerinde sonuçlanması bekleniyor. Biz daha önce Niğde’de ulaştığımız başarıyı büyütmek için 5 bölgedeki projeler için teklif verdik. 27 Ocak’ta Karapınar 385 MW, Karaman 200 MW, Malatya 75 MW, Antalya 40 MW ve Kütahya 40 MW gücündeki projeler için yarışmaya başvuru yaptık. Başvurularımız onaylandı. Önümüzdeki hafta gerçekleşmesini beklediğimiz ihaleye aktif olarak katılacağız” diye konuştu.

Enerji çözümleri konusunda, hem daha fazla enerji üreterek Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmak için rekabet ettiklerini, hem de iş birliği ile sektörün sorunlarına çözüm bulmaya çalıştıklarını dile getiren Uğurlu, “Doğamızın ve bizlerin geleceği için atılan her adımın yakın gelecek için bile ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bizim gibi bu ihaleye katılan tüm şirketlere başarılar dilerim” dedi.