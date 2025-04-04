EDDMİB Başkanı Yalçın Ertan: “ABD pazarında, tüm ülkelerle eşit şartlarda rekabet edebileceğiz”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında, altı senedir ihracat liderliği koruyan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (EDDMİB) 2024’te belirledikleri 2,2 milyar dolar ihracat hedefini 2 milyar 354 milyon dolar ihracatla yakalayarak liderliğini korudu. 2025 yılı için de 2,2 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini dile getiren EDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, Ekonomik Bağımsızlık Bildirgesi’ne göre, Türkiye’nin ABD pazarında diğer ülkelerle eşit şartlarda rekabet edebileceğini dile getirdi.

2 Nisan günü ABD Başkanı Donald Trump’ın “Ekonomik Bağımsızlık Bildirgesi” adıyla açıkladığı yeni gümrük tarife planının piyasaları derinden etkilediği söyleyen Ertan, “Türkiye, açıklanan minimum gümrük vergisi oranı olan yüzde 10’luk grupta yer alıyor. Tarifelerden en fazla etkilenen ülkelerin başında Çin, AB, Japonya, Vietnam, G. Kore, Tayvan, Hindistan gelecek gibi görünüyor. Meksika ve Kanada için ise henüz bir uygulama açıklanmadığını görüyoruz. Hali hazırda Section 232 kapsamında yüzde 25 vergiye tabi olan çelik ve alüminyum ürünleri yeni tarifelerden etkilenmeyeceği de bildiride yer alıyor; Türkiye bu verginin uygulandığı birkaç ülkeden biriyken şimdi tüm ülkelere yayılması ABD pazarında eşit şartlarda rekabet edebilmemize olanak sağlayacak” dedi.

“2025 zorlu geçecek”

Trump’ın söz konusu gümrük tarifeleri önemli ticaret sapmalarına yol açabileceğini ve özellikle Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunan Avrupa Birliği ve Güney Kore’den tarifeye konu ürünlerde ihracatın bir miktar Türkiye pazarına yönelmesinin olumsuz etki yaratmasının söz konusu olabileceğini belirten Ertan, “Zorlu bir yılı geride bırakmıştık. 2025 yılının da en az bir önceki yıl kadar zorlu geçmesini bekliyoruz. Temelde Dünya’daki ekonomik durgunluk ve enflasyon problemi ile Çin’in iç piyasadaki talep düşüklüğü maalesef hem çelik ve demirdışı metaller sektörünü hem de ilgili tüm sektörleri olumsuz etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Girdi maliyetlerinin rakiplerimize kıyasla yüksek olması, artan küresel rekabet, Avrupa’da süregelen durgunluk, Çin gayrimenkul sektörünün henüz toparlanmamış olması da sektörümüzün önümüzdeki dönemde de önünde engel olmaya devam edecek faktörler arasında yer alıyor” diye konuştu.

Sektörde güzel gelişmeler de olduğunu hatırlatan Ertan, bu yıl Dünya’da yaşanan tüm ekonomik ve siyasi dalgalanmalara rağmen Türkiye’nin ilk iki aylık dönemde sıvı çelik üretiminde Almanya’yı geçerek Dünya’nın 7. büyük üreticisi Avrupa’nın ise 1. üreticisi konumuna geçtiği haberini verdi.

Jak Eskinazi: “Çin’le daha fazla iş birliği yapmalıyız”

Ege İhracatçılar Birliği olarak Trump’ın getirmiş olduğu ek gümrük vergisine karşı çalışmalar yaptıklarını belirten EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Amerika’nın ek gümrük vergileriyle ilgili sektörümüzün ve dünya üzerindeki diğer ülkelerin etkilenme oranlarını ve rekabetçiliğini araştırmak için çok acil bir çalışma içine girdik. Ayrıca, Yalçın Ertan ile geçen haftalarda Çin Halk Cumhuriyeti'ne bir ziyaret gerçekleştirdik. Çok faydalı bir ziyaretti. Biz de Çin’le ilgili ileride neler yapabiliriz diye çeşitli görüşmeler gerçekleştirdik. Gördük ki yıllardır önem verdiğimiz bu ülkeyle çok daha fazla iş birliği yapabiliriz. Onlar da bize karşı çok sıcak davrandılar. Çalışmalarımızı karşılıklı olarak yürütüyoruz. Hatta birkaç iş birliği protokolü de imzaladık. Bununla ilgili gelişmeleri de yakında sizlerle paylaşmak isteriz” dedi.