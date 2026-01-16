Edirne’de bir dönem sona erdi: Ulus Pazarı artık kurulmayacak

Edirne Belediyesi’nin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçları karşılığında, Ulus Pazarı’nın kurulduğu alanın SGK’ya devredilmesine ilişkin sürecin imza aşamasına gelmesiyle birlikte, 22 yıldır Edirne’de hizmet veren Ulus Pazarı 16 Ocak 2026 Cuma günü itibari ile mevcut yerinde açılmadı ve bundan sonra da kurulmayacak.

Sabah saatlerinde pazar yerine gelen vatandaşlar ve esnaf, Ulus Pazarı’nın açılmadığını ve kapatıldığını görünce alandan geri döndü. Durumu yerinde öğrenen bazı vatandaşların şaşkınlık yaşadığı gözlemlendi.

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Barış Atkoşan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, pazarın artık mevcut alanda kurulmayacağını vurguladı. Atkoşan, "16 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla Ulus Pazarı Edirne’de kurulmayacak. Mevcut kurulduğu alana öncelikle bunun bilgisini vermek istiyorum. Uzun zamandır Edirne Belediyesi’nin SGK borcu karşılığında bu alanın SGK’ya devri söz konusuydu. Bu süreçte artık sona gelindi, imza aşamasına gelindi. SGK’nın da bu alanı boş olarak istediğini biliyoruz. Dolayısıyla alternatif yer çalışmaları devam ediyor. Gelişmeler oldukça hem basınımızla hem esnafımızla paylaşacağız. Şu an durum bundan ibaret" dedi.

"Sürecin nasıl şekilleneceğini zaman gösterecek"

Çevre il ve ilçelerden Ulus Pazarı’nın kendi bölgelerinde kurulması yönünde bir teklif olup olmadığına da değinen Atkoşan, sürecin henüz çok yeni olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Şu an itibarıyla böyle bir çağrı yok. Biz 22 yıldan beri Edirne’deyiz ve Edirne halkıyla özdeşleştik. Bulgar müşterilerin de 22 yıldır çok ciddi bir ilgisi var. Dolayısıyla Edirne Ulus Pazarı, Edirne’nin önemli bir markasıdır. En büyük hedefimiz alternatif bir yerle Edirne’de devam etmek. Şu anki düşüncemiz bu yönde. Sürecin nasıl şekilleneceğini zaman gösterecek ve kamuoyunu bilgilendireceğiz."

Ulus Pazarı’nın kapanışıyla birlikte kentte hem esnaf hem de vatandaşlar açısından önemli bir alışveriş kültürünün sona erdiği değerlendirmesi yapılıyor.