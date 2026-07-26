Efor Çay Fabrikası günde 350 ton çay işliyor

Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Meclis Başkanı Ömer Hacıoğlu, Hakan Ermiş, Şenol Çelebi, Serhan Aydemir ve Tescil Müdürü Eda Kurul’dan oluşan heyet, üye ziyaretleri kapsamında Arhavi’de faaliyet gösteren Efor Çay Fabrikası’nda incelemelerde bulundu.

Ziyarette konuşan Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, fabrikanın ilin en büyük özel çay işletmelerinden biri olarak bölge ekonomisi ve istihdamına önemli katkı sunduğunu söyledi. Çayın Türk toplumunda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Akyürek, bölge ekonomisinin temel gelir kaynaklarından biri olan çayın sağlıklı koşullarda işlenerek tüketiciye ulaştırılması konusunda gösterilen hassasiyet dolayısıyla fabrika yönetimi ve çalışanlarını tebrik etti.

Akyürek, Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Borçka ilçelerinde çay üretiminin yoğun olarak yapıldığını belirterek, bu bölgelerde elde edilen çay gelirinin vatandaşların en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fabrika Müdürü Nuri Haznedar ise tesisin üretim kapasitesi hakkında bilgi verdi. Haznedar, günlük 350 ton yaş çay işleme kapasitesine sahip fabrikada 190 işçinin üç vardiya sistemiyle görev yaptığını belirterek, “Mayıs ayında ilk sürgünde yaklaşık 10 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdik. Geçen yılın ilk sürgününe göre yaklaşık iki kat daha fazla alım yaparak çay üreticilerimize destek olduk.” dedi.