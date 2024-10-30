Efor Çay, modern teknoloji yatırımlarıyla Türk çayının bir marka olmasını hedefliyor

EKONOMİ / KOCAELİ

1968’den beri ticari faaliyetlerini grup şirketleriyle yürüterek başarılı hale gelen Efor Holding, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, “Holding çatımız altında, Efor Çay, Efor Gübre, Efor Enerji, Efor Yapı ve Efor Kömür şirketlerimiz ile var olduğumuz sektörlere ve ülke ekonomimize artı değer katıyoruz. Efor Çay, her fincanında gerçek çay tadını yüksek kalite ile hissettirirken, Türkiye’nin çay tutkusunu dünyaya tanıtmaya yolunda yatırımlarına devam ediyor” diye konuştu.

Yeni yatırımlar ve yeniliklerle sektöre öncülük etmeye devam ettiklerini söyleyen Akkuş, “Tüketicilerin damak tadına hitap eden lezzetleri ve sürdürülebilir tarım anlayışı ile hem yerel pazarda hem de uluslararası arenada çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi. Türk çayının hem adını hem de tadını tüm dünyaya tanıtma misyonuyla yola çıkan Efor Çay, bu stratejik hedefi doğrultusunda her coğrafyada adını duyurmaya kararlı. Şirket, yüksek kalite standartları ve geleneksel Türk çayının benzersiz lezzetini küresel ölçekte tanıtma amacıyla büyümeye ve yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor.

Efor Çay sürdürülebilirlikte öncü

Akkuş, “Üretim süreçlerimizde sürdürülebilir tarım uygulamalarına büyük önem veriyoruz. Çevre dostu yaklaşımlarımızla, hem çevresel etkileri en aza indirmeyi hem de Türk çayının geleceğini korumayı amaçlayan şirketimiz, aynı zamanda tüketicilerin etik üretim taleplerine de yanıt veriyor. Sürdürülebilirlik odağındaki bu çalışmalar, Türk çay kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunuyor” ifadesini kullandı. Sürdürülebilirliğin şirket için önemine dikkat çeken Akkuş, "Amacımız, Türk çayının geleceğini korurken, tüketicilerin beklentilerine yenilikçi çözümlerle yanıt vermek. Sürdürülebilir uygulamalar ve modern teknoloji yatırımlarıyla, Türk çayının dünya genelinde tercih edilen bir marka olmasını sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilirlik çerçevesindeki çalışmalarının yanı sıra, üretim kapasitesini artırmaya ve ürün portföyünü genişletmeye yönelik yatırımlarına da hız kesmeden devam ettiklerini belirten Akkuş, “Şirketin gerçekleştirdiği yeni yatırımlar, Türk çayını global pazarlarda en üst düzeye taşımak için atılan stratejik adımların bir parçası” dedi. Akkuş, Avrupa ve Orta Doğu’da büyümeyi hedefleyen şirketimiz, uluslararası pazarda da adından söz ettirmeye devam ediyor.