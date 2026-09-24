EFOR Group’un ihracat başarısı ödülle taçlandı

ERHAN BEDİR / BURSA

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) tarafından düzenlenen 2025 İpek Böceği İhracat Ödülleri, ihracata katkı sağlayan firmaları bir araya getirdi. Türkiye’nin üretim gücünü dünya pazarlarına taşıyan şirketler arasında yer alan EFOR Group’un ihracattaki başarılı performansı, prestijli bir ödüle layık görüldü. Bursa da kurulu üretim tesislerinde ev tekstili ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren EFOR Group, İpek Böceği Bronz İhracat Ödülünü alarak uluslararası pazarlardaki başarısını tescilledi. Ödülü Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özkarakaşlı ve Uludağ Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Taner’den alan EFOR Bioteknoloji Satış ve Proje Müdürü Erdal Çatalkaya, “Bu ödül, yalnızca bir başarı belgesi değil; üretime, kaliteye, ihracata ve geleceğe yapılan yatırımın somut bir karşılığı niteliğindedir” dedi.

“Yeni pazarlara açılacağız”

Erdal Çatalkaya, “Ev tekstili sektöründe EFOR Home ve kimya sektöründe EFOR Bioteknoloji bünyesindeki Prowill, Ecoprobiotic, Proverim ve Vetorin markalarımız ile farkımızı göstermeye devam ediyoruz. Bizim için bu ödül, yalnızca bir başarı belgesi değil; üretime, kaliteye, ihracata ve geleceğe yapılan yatırımın somut bir karşılığıdır. Ülkemizde üretilen ürünlerin dünyanın farklı coğrafyalarında tercih edilmesine katkı sunarken, sahip olduğumuz üretim kabiliyeti ve ihracat vizyonuyla büyümeye devam ediyoruz. Aldığımız ödülün arkasında gece-gündüz çalışan dev bir ekip, üretim hattında gösterilen titizlik, kalite anlayışı, zamanında teslimat için verilen emek ve Türkiye’nin ihracat hedeflerine duyulan inanç bulunuyor. Bizim için başarı, sadece daha fazla üretmek değil; ülkemizin emek gücünü, kalitesini ve üretim potansiyelini dünyanın dört bir yanına taşımaktır. Küresel rekabetin her geçen gün arttığı bir dönemde yerli üretime vurgu yaparak ülkemizin ihracat gücüne katkı sunmaya devam edeceğiz. EFOR Home ve EFOR Bioteknoloji olarak yeni inovatif yatırımlarımızla hem tekstil, hem de kimya alanında yeni pazarlara açılacak ve başarı hikayelerimize yenilerini ekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.