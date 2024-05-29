'Ege Bölge Sanayi Odası’nda Yapay Zeka Çalışma Grubu kurulmalı'

EKONOMİ / İZMİR

Son dönemlerde yapay zeka konusunda bilgi fırtınası şeklinde birbiri ardına yürütülen çalışmaların sanayicilerin yapay zeka konusunda net bir rota belirleyememesine neden olduğuna dikkat çeken İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Üyesi Mustafa Karabağlı, “Yapay zekanın Türkiye ekonomisine yüzde 5 katkı sağlaması bekleniyor. Yakın gelecekte bazı meslek grupları yapay zekadan ve sonuçlarından daha fazla etkilenecek. Özellikle beyaz yaka ve düşünsel bazda iş yapan kişilerin işleri bir miktar azalacak ve sonuçta bir arz fazlası oluşabilecek. Emeğe dayalı sektörlerde ise genel manada bu etkileşimin çok daha az olacağı öngörülüyor. Yapay zeka sistemi veri toplama veya depolanmış verilerden belirli algoritmalarla sonuç elde etmeye dayalı bir yapı. Bu yapının gelişebilmesi için sürekli güncellenen verilerle sistemin beslenmesi gerekli. Yapay zekanın faydalı olması için depolanmış verilerin kullanılması, ihtiyaca göre yeni verilerin toplanması gerekebilir. Aslında en büyük veri biz insanlar, sonra da sensörler. Sensör teknolojisi geliştikçe daha fazla veri toplanacak daha fazla veri toplandıkça birbiriyle ilişkilendirilen bağlar fazlalaşacak ve optimum sonuçlar elde edilecek” ifadelerini kullandı.

Sanayiciler olarak tüm dünyada etkinliği günden güne artan yapay zeka süreçlerini ıskalamadan, bir an önce iş süreçlerinde bundan faydalanmaya odaklanmak gerektiğini dile getiren Karabağlı, “Eğitim, zayıf veya geliştirilebilir yönlerimizin ortaya çıkartılması gibi bizi analiz edecek önemli başlıklarla yola çıkabiliriz. Ardından sistemleri buna göre kurmak ve planlama yapmak işimizi kolaylaştırır” dedi.

Yapay zeka ile bir an evvel iletişime geçilmesi gerektiğinin altını bir kez daha çizerek, “EBSO’da Yapay Zeka Çalışma Grubu’nun kurulmasını öneriyor, dünya ile paralel ilerleyecek bu verimli yapının EBSO çatısı altında, tüm sanayicilerimize katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.