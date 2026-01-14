Ege Bölgesi 2025 yılını 43,7 milyar dolarlık ihracatla kapattı

EKONOMİ / İZMİR

Türkiye’nin ihracatı 2025 yılında yüzde 4,5’luk artışla 261,7 milyar dolardan 273,4 milyar dolara çıkarken, Ege Bölgesi’nin ihracat artış hızı yüzde 0,6’da kaldı. Ege Bölgesi, 2025 yılında Türkiye’ye 43,7 milyar dolar kazandırırken Türkiye’nin ihracat artışından payına düşeni alamadı.

Ticaret Bakanlığı 2025 yılına ait faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerini yayınladı. İstatistiklere göre İzmir, Manisa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak’ın 2024 yılında 43,4 milyar dolar olan ihracatı 2025 yılında 43,7 milyar dolar olarak kayıt altına alındı.

Ege Bölgesi’nde İzmir, Manisa, Denizli, Balıkesir, Aydın ve Muğla ihracatta milyar dolar barajını aşma başarısı gösterdi. İzmir ve Manisa’nın ihracatı düşüş gösterirken diğer 7 il ihracatlarını artıda tutmayı başardı.

İzmir en çok ihracat yapan 3. il oldu

Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan yazılı açıklama göre İzmir, 2025 yılında 23 milyar 614 milyon dolarlık ihracatla Türkiye genelinde en çok ihracat yapan üçüncü şehir olurken, 2024 yılındaki 23 milyar 833 milyon dolarlık ihracat performansının yüzde 1 gerisinde kalmaktan kurtulamadı. İzmir’in ihracatına en büyük katkıyı 2 milyar 126 milyon dolarla kimya sektörü sağlarken, çelik-demir ve demirdışı metaller sektörü 1 milyar 542 milyon dolar, konfeksiyon sektörü 1 milyar 271 milyon dolarlık performans ortaya koydu.

İhracat artış rekortmeni Afyonkarahisar oldu

Mermerin başkenti Afyonkarahisar 2024 yılındaki 710 milyon dolarlık ihracatını 2025 yılında yüzde 17,4’lük artışla 834 milyon dolara taşıdı ve Ege Bölgesi’nde ihracat artış rekortmeni oldu. Afyonkarahisar 2026 yılında aynı başarı çizgisini koruyarak ihracatta 1 milyar doları aşmak için çaba gösterecek.

Ege Bölgesi’nde İzmir’den sonra en çok ihracat yapan il geçmiş yıllarda olduğu gibi 2025 yılında da Manisa oldu. 2024 yılında 7 milyar 675 milyon dolarlık dövizi ülkemize kazandıran Manisa 2025 yılında ihracatta yüzde 3,5 azalış yaşasa da 7,4 milyar dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı ve İzmir’i takibini sürdürdü.

Üçüncü sıradaki Denizli’nin ihracatı yüzde 6,4’lük artışla 4,2 milyar dolardan 4,5 milyar dolara çıktı. Denizli’de elektrik-elektronik sektörü ihracatını yüzde 16’lık artışla 875 milyon dolardan 1 milyar 19 milyon dolara taşıdı ve ilk kez 1 milyar doları aşma mutluluğu yaşadı. 2024 yılında 2 milyar 457 milyon dolarlık ihracat yapan Balıkesir, 2025 yılında ihracatını yüzde 5’lik artışla 2 milyar 579 milyon dolara taşıdı ve ihracatta 2,5 milyar dolar barajını aştı. Aydın, 2025 yılında ihracatını yüzde 4’lük artışla 1 milyar 848 milyon dolardan 1 milyar 1925 milyon dolara yükseltti. Su ürünleri sektöründe Türkiye birincisi olan Muğla, 2025 yılında ihracatını yüzde 10’luk artışla 1 milyar 280 milyon dolardan 1 milyar 403 milyon dolara yükseltti.