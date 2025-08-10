Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesinde yüzde 34’lük azalış

EKONOMİ / İZMİR

Türk tarımı açısından ‘kara yıl’ olarak nitelendirilen 2025 yılı nisan ayında 36 ilde yaşanan don ve soğuk havadan etkilenen Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi yüzde 34’lük düşüşle 682 bin tondan 449 bin tona geriledi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin; İzmir, Muğla ve Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uzmanları iş birliğinde hazırladığı “Ege Bölgesi Turunçgil Rekolte Tahmin Raporu”na göre 2025 yılında Muğla 155 bin 405 ton, Aydın, 147 bin 805 ton, İzmir 133 bin 779 ton ve Balıkesir 12 bin 496 ton narenciye rekoltesi bekliyor.

Ege Bölgesi’nde en çok üretimi beklenen narenciye ürünü 220 bin 428 tonla mandalina oldu. Ege Bölgesi’nin Mandalina rekoltesi 2024 yılında 268 bin tondu. Mandalina rekoltesinde yüzde 16’lık kayıp öngörüldü.

Rekolte portakalda yüzde 34, limonda yüzde 50 düştü

2024 yılında Ege Bölgesi’nde 286 bin tonluk rekolteyle zirvede yer alan portakal, 2025 yılında yüzde 34’lük kan kaybıyla 161 bin 105 tona geriledi. Limon rekoltesindeki düşüş ise daha sert oldu. 2024 yılında 128,7 bin ton limon üreten Ege Bölgesi, 2025 yılında 64,7 bin ton limon rekoltesi bekliyor. Ege Bölgesi’nin limon rekoltesi yüzde 50 kan kaybetti. Ege Bölgesi’nde 2024 yılında 6 bin 831 ton olan greyfurt üretimi, 2025 yılında yüzde 66’lık keskin düşüşle 4 bin 136 tona düşecek.

Hayrettin Uçak: “Ürünlerin kalitesi ihracata uygun, tek tesellimiz bu”

Ege Bölgesi’ndeki narenciye rekoltesinde mart ve nisan aylarındaki don olaylarının da etkisiyle 2025 yılında yüzde 34’lük düşüş yaşanacağını dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ürünlerin kalitesinin ihracata uygun olmasının tek teselli kaynağı olduğunu vurguladı.

Ege Bölgesi’nde narenciye üretiminde lider konumdaki Muğla’nın 2025 yılında rekolte kaybının yüzde 57 olduğu bilgisini veren Uçak, “İzmir’in narenciye rekoltesi 165,5 bin tondan, 133,5 bin tona indi, Aydın’ın rekoltesi 133 bin 43 tondan 147 bin tona çıktı ve Ege Bölgesi’nde narenciye rekoltesini artıran tek il oldu” diye konuştu.