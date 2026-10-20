Ege Bölgesi'nde 247 bin ton kütlü pamuk rekoltesi bekleniyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

2026-2027 sezonu Ege Bölgesi pamuk rekolte tahmin çalışmalarının tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçlar paylaşıldı. İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bülent Uçak, “Çalışma sonuçlarına göre, pamuk ekim alanlarının bir önceki sezona göre %47 oranında azaldığını, 49 bin hektara düştüğü tahmin ediliyor. Ortalama kütlü veriminin geçen yıla göre %14 artarak dekarda 499 kilogram olması bekleniyor” diye konuştu.

Çalışmalara göre kütlü pamuk üretiminde rekoltenin 247 bin ton olacağını öngördüklerini dile getiren Uçak, “Yeni sezonda çırçır randımanının %38 olacağı ve bu randıman oranıyla mahlıç üretiminin de 93.755 ton olacağı tahmin ediliyor” dedi.

Pamuk üreticisinin son 2- 3 yıldır zarar ederek üretim yapmaya devam ettiğini vurgulayan Uçak, “Üretici, ürettiği her 1 kilogram pamukta 6 lira zarar etti. 3 sezondur zarar eden bir üreticinin alternatif ürünlere kaçması son derece anlaşılır ve rasyonel bir reflekstir. Bu sezon bu sezonda bölgemizde ve verime dayalı değişmekle beraber verimliğe dayalı değişmekle beraber kütlü pamukta kilogram maliyetinin 40-45 lira arasında olmasını bekliyoruz. Yeni sezon kütlü pamuk fiyatlarının ise 38-40 liralarda olduğunu düşünürsek üreticimizin bu sezonda da para kazanması bir hayli zor. Son 2 yılda pamuk desteğindeki artış oranı %28'de kalırken, aynı dönemde tüfe artış oranı %75, tarımsal girdi fiyat endeksindeki artış ise %71 oldu. Mazotun, gübrenin katlandığı bir ortamda çiftçinin bu maliyet baskısına tek başına direnmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Güncel rakamlarla üretim maliyetlerinin %7 - %8'i civarında olan destekleme miktarının en az %15 seviyelerine çıkarılması gerektiğini dile getiren Uçak, “Girdi maliyetlerine göre güncelleme ve zamanında ödenmeli. İkincisi üretim maliyetleri düşürülmeli. Bu amaçla mazot, yükle ve sulama elektrik gibi maliyetler hafifletilmeli. Modern sulama ve mekanizasyon yatırımları ciddi olarak desteklenmeli. Finansmana erişim ve fiyat riskinin yönetilmesi. Lisanslı depoculuk elektronik ürün sen karşılığı finansman ve sözleşmeli üretim yaygınlaştırılmalı. Yeni açılacak Türkiye ihtisas borsaları vadeli işlem piyasalarında pamuk, işlem gören ürünler arasına dahil edilmeli. Yerli pamuk önceliklendirilmeli. Finansman mekanizmaları acilen geliştirilmeli. Kalite, izlenebilirlik ve yeşil dönüşüm standartlarına uyum, ihracatta rekabet avantajı sağlar. Bu çalışmaları gerçekleştirmek ve üretimimizin sürdürülebilirliğini sağlamak için hepimize görev düşüyor. Sektörün paydaşları olarak bizler de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye, çözümün bir parçası olmaya ve bu işbirliğine katkı sunmaya her daim hazırız” diye konuştu.