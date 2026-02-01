Ege Bölgesi’nin tarım ürünleri ihracatı 7,5 milyar doları aştı

EKONOMİ / İZMİR

Türkiye, 2025 yılında 36 milyar 407 milyon dolarlık tarım ürünleri ihraç ederken, Ege Bölgesi 7 milyar 553 milyon dolarlık dilimine imza attı. 2024 yılında 7 milyar 428 milyon dolarlık tarım ürünleri ihraç eden Ege Bölgesi, 2025 yılında tarım ürünleri ihracatını yüzde 2 artırmayı başardı. Ege Bölgesi, Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatından yüzde 21 pay alarak liderliğini sürdürdü.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, 2025 yılında ihracatını, yüzde 6’lık artışla 1 milyar 880 milyon dolardan 1 milyar 999 milyon dolara yükseltti ve 2 milyar dolar barajının sadece 1 milyon dolar uzaklığında kalarak, Ege Bölgesi’nde tarım sektörleri arasında ihracat şampiyonu oldu.

Ege Bölgesi’nde tarım sektörleri arasında ikinci sıranın yeni sahibi hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü oldu. Sektör, 2024 yılındaki 889 milyon dolar olan ihracatını 2025 yılında yüzde 27’lik artışla 1 milyar 128 milyon dolara çıkardı.

İklim krizinden en çok etkilenen sektörlerden biri olan kuru meyve sektörünün ihracatı 2025’te yüzde 3 sınırlı düşüşle 1 milyar 123 milyon dolardan 1 milyar 87 milyon dolara gerilese de 1 milyar doları aşan sektörler arasında yerini korudu.

İzmir, Ege’nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 58’ini tek başına yaptı

İzmir, 4 milyar 401 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatıyla Ege’nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 58’ini tek başına gerçekleştirdi. İzmir’den yapılan tarım ürünleri ihracatında ilk sırayı 760 milyon dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü aldı. İhracatını yüzde 6’lık artışla 665 milyon dolardan 704 milyon dolara ilerleten tütün sektörü ikinci sırada, ihracatını yüzde 8 artırarak 600 milyon dolardan 649 milyon dolara ulaşan kuru meyve sektörü ise üçüncü sırada yer aldı.

Tarım ürünleri ihracatında Muğla, Manisa’yı geçti

Su ürünleri ihracatının başkenti Muğla, 2025 yılında tarım ürünleri ihracatını yüzde 20’lik artışla 893 milyon dolardan 1 milyar 73 milyon dolara taşıdı. Muğla bu başarısıyla hem Manisa’yı geçti hem de tarihinde ilk kez 1 milyar dolar barajını aşma başarısı gösterdi. Manisa, 2025 yılında 991 milyon dolarlık tarım ürünleri ihraç ederken, kuru meyve sektörü 239 milyon dolarla zirvedeki yerini korudu.

Denizli, 2024 yılında 347 milyon dolar olan tarım ürünleri ihracatını 2025 yılında 5 ileri taşıdı ve 365 milyon dolara çıkardı. Aydın, 2025 yılında 322 milyon dolarlık tarım ürünleri ihraç ederken, kuru meyve sektörü 166 milyon dolarlık ihracatla tarım ürünleri ihracat şampiyonluğuna yeni bir halka ekledi. 2025 yılında Ege Bölgesi’nde tarım ürünleri ihracatında en keskin düşüş Balıkesir’de yaşandı. 2024 yılında 316 milyon dolarlık tarım ürünleri ihraç eden Balıkesir, 2025 yılında yüzde 20’lik kayıp yaşadı ve 252 milyon dolara düştü. Uşak, 2024 yılında 74 milyon dolar olan tarım ürünleri ihracatını 2025 yılında 76 milyon dolara çıkardı. Afyonkarahisar’ın tarım ürünleri ihracatı yüzde 15’lik artışla 48 milyon dolardan 52 milyon dolara tırmandı. Kütahya 2024 yılında 15 milyon dolar olan tarım ürünleri ihracatını yüzde 12 artırdı ve Ege Bölgesi’nin tarım ürünleri ihracatına 17 milyon dolarlık katkıda bulundu.