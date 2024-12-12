Ege Finans Derneği’nin yeni başkanı Taner Dumlu oldu

İZMİR / EKONOMİ

Ege Bölgesi’nde finans sektörünün önde gelen temsilcilerinin üye olduğu Ege Finans Derneği (EFD) yeni başkanını belirledi. Kordon Otel’de yapılan genel kurulda 3 yıldır başkanlık görevini sürdüren Osman Cengiz, koltuğunu Taner Dumlu’ya devretti. Tek liste ile gidilen seçimlerde Taner Dumlu ve ekibi 2024-2027 dönemi boyunca görev yapacaklar.

EFD’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Dumlu gelecek üç yılda, daha güçlü bir finansal ekosistem yaratmak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “İzmir’de kurum ve odalarla ortak projeler üzerinde çalışmak istiyoruz. Finansal okur yazarlığın artırılması için belediye ve kamu kurumları ile işbirliklerine devam edeceğiz. Sosyal medya da daha güçlü hale geleceğiz. Üniversitelerle ortak projeler yapmayı arzuluyoruz. EFD Akademi ile KOBİ’lere eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermeyi planlıyoruz. Üniversite öğrencilerine daha çok burs verilmesi için çalışacağız” diye konuştu.

EFD Yeni Yönetim Kurulu, Taner Dumlu, Prof. Dr. Ebru Esendemirli, Dr. Şükrü Sertaç Çakı, Erkan Kara, Bülent Ocak, Bilgen Tokmak ve Özer Yüksel’den oluşurken; EFD Yeni Denetim Kurulunda Erdal Akgül, Can Özipek ve Haldun Baybars yer aldı.