Ege İhracatçı Birlikleri 10 ticaret müşaviriyle ihracatçıları bir araya getiriyor

Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye’nin yıllık 50 milyar dolar ihracat yaptığı 10 ülkede 4 yıl ticaret müşavirliği yaptıktan sonra Ankara’da Ticaret Bakanlığı’ndaki görevlerine dönen 10 ticaret müşaviriyle ihracatçıları buluşturacak. Ticaret müşavirleri görev yaptıkları 10 ülkeyle ilgili deneyimlerini, pazar bilgisini ve o ülkelerin önceliklerini ihracatçılara aktaracak.



Türkiye’nin ve Ege İhracatçı Birliklerinin en çok ihracat yaptığı ülke olan Almanya’nın yanında Çekya, Güney Sudan, Hindistan, İspanya, Japonya, Libya, Nijerya, Polonya ve Rusya Federasyonu’nda ticaret müşavirliği yapmış bürokratlar 21 Mayıs 2026 Perşembe günü WYNDHAM GRAND İZMİR ÖZDİLEK’te tam gün Ege İhracatçı Birlikleri üyeleriyle, “Ticaret Müşavirleri Buluşması” etkinliğinde ikili görüşmeler yapacaklar.



Ticaret müşavirleri ihracatımızın öncü gücü



Ticaret müşavirlerinin Türkiye’nin ihracat hedefine ulaşması için Ticaret Bakanlığının görevlendirmesiyle 4 yıl boyunca dünyanın dört bir tarafında ihracatın öncü gücü olarak görev yaptıklarının altını çizen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, ticaret müşavirlerinin görev süreçlerindeki edindikleri kritik bilgileri ve deneyimlerini ihracatçı firmalara aktarmaları için köprü görevi üstleneceklerini vurguladı.



İhracatçı firmaların ihracat yapmak istedikleri ülkelerle ilgili pazar analizleri için profesyonel danışmanlık hizmeti aldıklarına değinen Öztürk, “Ticaret müşavirlerimiz firmalarımızla yapacakları ikili görüşmelerde o ülkelerin ithalat verilerini, ithalatlarındaki önemli tedarikçilerini, Türkiye’nin güçlü olabileceği ürünleri, o ülkelerin iş yapma şekillerini, geleneklerini, etik değerlere yaklaşımlarını ihracatçılarımıza aktaracaklar. İhracatçılarımızı bu görüşmelere katılmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.