Ege İhracatçı Birlikleri "EİB Baharat Teknik Komitesi" kuruldu

İZMİR / EKONOMİ

Türk baharat sektörünün etkin bir şekilde temsil edilmesi amacıyla Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği EİB Baharat Teknik Komitesi’ni kurdu.

Baharat ihracatının yüzde 61’i Ege’den yapıldı

Türkiye’nin 2025 yılının ocak – ekim döneminde gerçekleştirdiği 181 milyon dolarlık baharat ihracatının 111 milyon dolarlık büyük diliminin Ege İhracatçı Birlikleri üyelerince yapıldığını belirten Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, kekik ve defne ihracatında da Türkiye’nin dünya lideri olduğunun altını çizdi.

Kekik üretiminin yoğun olduğu Denizli’de Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde Tavas, Kale, Pamukkale ve Buldan ilçelerinde kekik üreticileriyle EMKOÜİB üyesi ihracatçı firmaların bir araya geldikleri sohbet toplantıları gerçekleştirdiklerini ifade eden Gürle, “Dünya genelinde sağlıklı gıdaya olan talebin zirve yaptığı bir dönemdeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın il ve ilçe müdürlükleriyle birlikte üreticilerimizle koordineli bir şekilde üretimde toplam kaliteyi artırarak ihraç pazarlarımızda ürünlerimizi gönül rahatlığıyla pazarlayacağız. "EİB Baharat Teknik Komitesi" Sektörel Koordinasyon, Bilgi Toplama ve Paylaşım, Regülasyon Takibi ve Görüş Oluşturma, Avrupa Baharat Birliği ve Amerika Baharat Birliği başta olmak üzere Uluslararası platformlarda temsil, Sorun Tespiti ve Çözüm Önerileri, Bilgi Akışı Sağlamak, Mevzuat Uyum ve İzleme konularında görev yapacak” ifadelerini kullandı.

Kekik ve defne baharat ihracatının yüzde 54’ünü oluşturuyor

Türkiye, 2025 yılının ocak – ekim döneminde 181 milyon dolarlık baharat ihraç ederken, kekik 56,5 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Defne 41,6 milyon dolarla kekiği takip ederken iki ürün toplam baharat ihracatından yüzde 54 pay aldılar.

Tatlı kırmızı biber 17 milyon dolarlık döviz getirisi sağlarken, sumak ihracatından 10 milyon dolar, adaçayından 9,3 milyon dolar döviz geliri elde edildi. Bu ürünleri 7,3 milyon dolarla kimyon ve 5,3 milyon dolarla biberiye izledi.

Baharat ihracatında Amerika Birleşik Devletleri 26,6 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korurken, Türkiye, Almanya’ya 10,9 milyon dolaklık baharat ihraç etti. Polonya 3,5 milyon dolarlık baharat talebiyle üçüncü sıranın sahibi oldu.