Ege İhracatçı Birlikleri, mart ayında 1 milyar 552 milyon dolarlık ihracat yaptı

EKONOMİ / İZMİR

Ege İhracatçı Birlikleri, mart ayında 1 milyar 552 milyon dolarlık ihracata imza atarken, 2025 yılı mart ayındaki 1 milyar 583 milyon dolarlık ihracatının yüzde 2 gerisinde kaldı. 2026 yılının ilk çeyreğinde 4 milyar 468 milyon dolarlık ihracatla 2025 yılının ocak-mart dönemindeki performansını tekrarlayan Ege İhracatçı Birlikleri, son 1 yıllık dönemde yüzde 2’lik ihracat artış hızı yakaladı ve ihracatını 18,2 milyar dolardan 18,5 milyar dolara taşıdı.

Mart ayında Türkiye’nin ihracatı yüzde 6,4’lük azalışla 23,4 milyar dolardan 21,9 milyar dolara gerilerken, Ege İhracatçı Birlikleri’nin ihracatındaki düşüş daha sınırlı oldu. EİB bünyesindeki sanayi sektörleri 869 milyon dolarlık ihracat yaparken, tarım sektörleri EİB’in ihracatına 574 milyon dolarlık katkı sağladı. Madencilik sektörünün ihracatı 110 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Mart ayında; Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında 9’unun ihracatı düşerken, 3 tanesi ihracatını artırmayı başarısı gösterdi.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 210 milyon dolarlık ihracatla mart ayında da zirvedeki yerini korurken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 13’lük ihracat artışıyla 135 milyon dolarlık ihracat yaparak zirve takibini sürdürdü. Ege Maden İhracatçıları Birliği 110 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sıradaki yerini korurken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 98,6 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırmayı başardı. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 97 milyon dolarlık ihracatı temsil ederken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 86 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2025 yılı mart ayındaki 95 milyon dolarlık ihracatının yüzde 14 uzağında kaldı ve 81,4 milyon dolarlık ihracat seviyesine tutundu. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’ni 71,7 milyon dolarlık ihracatla Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği takip etti.

2025 yılı mart ayında 58 milyon dolarlık ihracat yapan Ege Tütün İhracatçıları Birliği, 2026 yılı mart ayında ihracatını yüzde 7’lik artışla 61,8 milyon dolara taşıdı.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 30 milyon dolarlık ihracatı kayda alırken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 18,3 milyon dolarlık, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 12 milyon dolarlık ihracatla mart ayını geride bıraktılar.