Ege İhracatçı Birlikleri’nden Eylül ayında 1 milyar 545 milyon dolarlık ihracat

İZMİR / EKONOMİ

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Eylül ayında 1 milyar 545 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. EİB’nin 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde ihracatı 13 milyar 706 dolar olurken, son 1 yıllık dönemdeki ihracatı yüzde 2 artışla 18 milyar 501 milyon dolara ilerledi. Sanayi ihracatı Eylül ayında 754 milyon dolar, tarım ihracatı ise 647 milyon dolar olarak gerçekleşti. 202 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği zirvedeki yerini korudu.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 46 ile en fazla artış gösteren birlik olarak 108 milyon dolar ihracat yaptı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 12 artışla 166 milyon dolarlık döviz getirdi. Ege Maden İhracatçıları Birliği yüzde 30 artışla 142 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 113 milyon dolarlık, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 101 milyon dolarlık ihracat yaptı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 79 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Eylül ayında yüzde 5 artışla 76 milyon dolarlık ihracat rakamını kayda aldı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 54 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, ihracatını 25 milyon dolara taşıdı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, 23 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise ihracatını 11 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırmayı başardı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Enflasyon verileri, ihracatçımızın yaşadığı maliyet baskısını net şekilde ortaya koyuyor. TÜFE ve ÜFE arasındaki makas daralmaya devam ederken, hizmet enflasyonu tarafında kira, eğitim, sağlık ve ulaştırma kalemlerindeki katılık devam ediyor. 280 milyar dolar bizim için artık çok uzak bir hedef. İhracatımıza bu ay paritenin 557 milyon dolar katkısı var. Paritenin de bizim lehimize olduğu bir ortamda dahi hedefin uzağında kalıyoruz bu da bazı kararları doğru almadığımızı gösteriyor. Üretim maliyetlerindeki bu öngörülemezlik, ihracatçılarımızın uzun vadeli fiyat teklifleri vermesini zorlaştırıyor. Enerji, işçilik ve lojistik maliyetlerindeki artış Türkiye’yi rakiplerine kıyasla daha pahalı bir üretim merkezi haline geldi. Bu nedenle enflasyonun kontrol altına alınması, yalnızca tüketici refahı açısından değil, ihracatçılarımızın küresel rekabet gücü açısından da kritik öneme sahiptir. Finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, yüksek faizler ve küresel talepteki dalgalanmalar ihracatçımız için ciddi handikaplar yaratıyor.” dedi.