Ege KOBİ’leri İzmir’de buluşuyor

EKONOMİ / İZMİR

Kobi Zirvesi EGEKOBİDER tarafından 28-29 Şubat tarihlerinde Adnan Saygun Sanat Merkezi İzmir’de; İzmir Büyükşehir Belediyesi, HDİ Sigorta, Folkart, Ege Kobi A.Ş. destekleriyle gerçekleştirilecek.

Zirvede güçlü STK ve markaların katılımıyla ziyaretçiler 2 gün geçirecekler. 8 oturumla 40 uzman konuşmacının katılacağı zirvede ayrıca yapılacak olan ‘İş Köprüsü’ etkinliğiyle markalar hizmet ve mallarını ziyaretçilerle buluşturacaklar. İş birliği, fırsatlar gerçekleştirecekler.

Zirvede; Finansa Erişim, İz Peşinde, Yetenek Kazanımı ve İstihdam, Dijitalleşme ve Yapay Zeka, Tarım Kobilerinde Bugün-Yarın, İş Köprüsü Görüşmeleri başlıklı konular ele alınacak. Ayrıca zirve finalinde tiyatro sanatçısı Yüksel Ünal’ın gösterisi yer alacak. EGEKOBİDER Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Bilek davetinde “İlkini düzenlediğimiz bu anlamlı etkinliği birlikte geleneksel hale getireceğiz. Kobilerle ilgili tüm yöneticileri, iş insanlarını, akademisyenleri, öğrencileri zirvemize davet ediyoruz’’ dedi.