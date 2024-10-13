Ege Maden İhracatçıları Birliği’nden ihracatın yıldızlarına 50 ödül

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Ege İhracatçı Birlikleri’nde yapılan ödül töreninde Endüstriyel Hammaddeler, Toplam Doğal Taş, İşlenmiş Doğal Taş, Blok Doğal Taş, Granit, Yüksek Katma Değerli Endüstriyel Hammadde, Yüksek Katma Değerli Doğal Taş, Yeni Üyeler, Yeni Pazarlar ve Yükselen Pazarlar kategorilerinde 50 firmaya ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninde konuşmasına ödül alan firmalar başta olmak üzere Ege Bölgesi’ndeki tüm maden ihracatçısı firmaları tebrik ederek başlayan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türkiye ekonomisinin düzlüğe çıkması için hazırlanan Orta Vadeli Programın ülkemizin istikrarını ve kalkınmasını sağlayacağını ve refahı artıracak politikalar barındırdığını dile getirdi.

Madencilik sektörü olarak 2024 yılında ihracatta başarılı bir yıl geçirdikleri bilgisini veren Alimoğlu, “Türkiye genelinde maden ihracatımız yüzde 4’lük artışla 4 milyar 258 milyon dolardan 4 milyar 424 milyon dolara çıkarken EMİB olarak ihracatımız yüzde 21’lik artışla 976 milyon dolara çıktı. 2024 yılında Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında ihracatını en çok artıran birlik olduk. 2024 yılı sonu için Türkiye geneli için belirlediğimiz 6 milyar dolar ve EMİB için 1 milyar 250 milyon dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Bu başarıda emeği olan tüm üyelerimizi kutluyorum” diye konuştu.

Döviz kurlarının mevcut halinin ihracatı destekler seviyeden uzak kaldığını vurgulayan Alimoğlu, “Dünyanın en zengin mermer yataklarının bulunduğu ülkemiz, dünya pazarlarında beğeni kazanabilecek nitelikte doğal taş çeşidine sahip. Türk mermeri, farklı renk skalası ve kalitesiyle dünyanın pek çok ülkesinde, dünyaca tanınmış mekânlarda kullanılıyor. Ancak ülkemizin içinde bulunduğu zor şartlardan çıkmasının en önemli anahtarları, katma değerli üretim ve ihracatsa; sadece fiyat rekabetine dayalı ürünler sunmamız yetmeyecek. Markalar yaratmamız, katma değeri yüksek ürünleri ticaretimize entegre etmemiz, tasarıma, inovasyona ve yeşil dönüşüme yatırım yapmamız ve yılmadan, usanmadan geleceği inşa etmeye devam etmemiz gerekecek” dedi.

Maden ihracatının yıldızları ödüllerine kavuştu

2024 yılı EMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde farklı kategorilerde ihracatta başarı gösteren firmalar ödüllerini aldı. Endüstriyel hammaddeler ihracatı kategorisinde, EMİB üyesi firmaların 2023 yılı endüstriyel ihracat rakamları dikkate alınarak, Kaltun Madencilik, İnter Abrasiv, CTC Enerji, Alabanda Madencilik ve Mikroman Maden öne çıkan firmalar oldu.

Toplam doğal taş ihracatı kategorisinde ise Metamar Mermer, Aytan Mermer, Sezgin Mermer, Tureks-GM Mermer ve Cem-Mer Doğaltaş başarı elde etti. İşlenmiş doğal taş ihracatında Metamar Mermer, Tureks-GM Mermer, Cem-Mer Doğaltaş, D-Stil Mermer ve Aytan Mermer ödüle layık görüldü. Blok doğal taş ihracatında ise Sezgin Mermer, Aytan Mermer, Ravini Madencilik, Makomar Mermer ve Şuayp Demirel ödüllerini aldı.

Granit ihracatı kategorisinde Naturel Granit, Medmar Madencilik, İz Granit, Eğinka Granit ve Bergama Stone firmaları başarılarıyla öne çıktı. Yüksek katma değerli endüstriyel hammadde ihracatında ise İnter Abrasiv, Three Stars, Tüprag Metal Madencilik, Tüprag Eksport ve Daussan Refrakter ödül kazandı. Yüksek katma değerli doğal taş kategorisinde Megamer Proje Mermer, Sirmersan Mermer, Tirmar Maden, Traverten Mermer Endüstri ve Lion Stone Art firmaları ödüllerini aldı.

Yeni üye firmalar arasında en yüksek ihracatı gerçekleştiren Tüprag Eksport, Cemar Travertine, Tüprag Metal Madencilik, El Mass Mermer ve River Mermer ödül kazananlar arasında yer aldı. Yeni pazarlar kategorisinde Myanmar (Burma) için Tecom, Nikaragua için Marmi Di Victorious, Seyşel Adaları için Rayco Mermer, Turks ve Caicos Adası için Artistik İç ve Dış Ticaret, Zimbabve için Ekopons Madencilik en yüksek ihracat gerçekleştiren firmalar oldu.

Son olarak, yükselen pazarlar kategorisinde Antigua ve Bermuda için Başaranlar İnşaat, Belize için Mekmar Dış Ticaret, Guyana için Rustica Stone, Kongo için Egesan Mermer ve Letonya için İnter Abrasiv başarılarını ödülle taçlandırdı.