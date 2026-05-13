Ege Otomotiv Derneği Başkanı Deniz Erkan oldu

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) 15’inci Olağan Genel Kurulu’nda Deniz Erkan, dernek tarihinin ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. İzmir Ticaret Odası’nda yapılan genel kurulda tüzük değişikliği de oy birliğiyle kabul edilirken, EGOD’da başkanlık iki dönemle sınırlandırıldı ve dernek bünyesinde yeni kurullar oluşturuldu.

Ege Otomotiv Derneği 15’inci Olağan Genel Kurulu, İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi. Genel kurulda, önceki dönem EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun’dan görevi devralan Deniz Erkan, EGOD tarihinin ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Yeni dönemde EGOD’u daha aktif, sahaya daha yakın ve üyelerine somut fayda üreten bir yapıya kavuşturmak istediklerini vurgulayan Erkan, İzmir iş dünyası ve otomotiv sektörüyle daha güçlü bağlar kuracaklarını belirterek, “Yeni dönemdeki hedefimiz güçlü bir iletişim, aktif bir saha, somut fayda üreten bir dernek yapısı oluşturmaktır. Üyelerimizle daha yakın olacak, sorunları birlikte görecek, birlikte çözeceğiz. Eğitimde gelişimi destekleyecek, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, sivil toplum kuruluşları, esnaf birlik teşkilatları ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde sektörümüze katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Önceki dönem EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, görev süresi boyunca kendisine destek veren önceki dönem başkanlarına, yönetim kuruluna ve EGOD üyelerine teşekkür etti. Erkan Uz ve İsmail Kazcıoğlu’nun kaybının EGOD için büyük bir kayıp olduğunu ifade eden Torun, her iki merhuma Allah’tan rahmet, ailelerine ve EGOD camiasına başsağlığı diledi.

Yeni dönemde EGOD Yönetim Kurulu, şu isimlerden oluştu: Deniz Erkan, Engin Korkmaz, Sevgi Algan, Ramazan Bektaş, Oğulcan Aktaş, Yiğit Tırak, Berk Altınkeserler, Fatih Odabaşılar, Sibel Ertimurtaş, Mustafa Güresin, Batuhan Bekiroğlu, Harun Ümit Eren, Kaan İnceoğulları, Hüsniye Güler, Mert Karabağlı, Tahir Şekercisoy, Emre Kazcıoğlu, Efe Sadegönül, Nesrin Palaoğlu, Ozan Çetinkaya, Efe Bollu, Evren Palaoğlu, Yusuf Aksüt, Hüseyin Demirel, Erkan Cura, Berk Çıracılar, Fadıl Kılınç, Haluk Meriç.