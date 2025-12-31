Ege Port Kuşadası 2025 kruvaziyer sezonunu 995 bin yolcu ile lider olarak kapattı

EKONOMİ / İZMİR

Türkiye’de en fazla kruvaziyer gemi uğrağına ve yolcu trafiğine sahip liman olan Ege Port Kuşadası, 29 Aralık 2025 itibarıyla 617 kruvaziyer seferi ve 995 bin 303 kruvaziyer yolcuya ulaşırken; aynı dönemde bin 16 feribot seferi ve 187 bin 77 feribot yolcu sayısına ulaşan liman, toplam sefer ve yolcu rakamlarında tarihinin en yüksek seviyesini kaydetti. Yeni kruvaziyer sezonu ise 1 Ocak’ta ilk geminin gelişiyle başlayacak.

2025 sezonunda 9 yeni kruvaziyer gemisi ilk kez Kuşadası’nı rotasına dahil ederek Ege Port Kuşadası’na demirledi. Resilient Lady, Costa Fortuna, Elysium, National Geographic Orion, Spirit of Adventure, Viking Vela, Viking Vesta, Aroya ve Norwegian Pearl, sezon boyunca limanı ilk kez ziyaret eden gemiler arasında yer aldı. Efes Antik Kenti başta olmak üzere bölgenin tarihi ve kültürel destinasyonlarına deniz yoluyla erişim sağlayan limana, sezon boyunca farklı segmentlerde faaliyet gösteren kruvaziyer gemileri sefer düzenledi.

GES yatırımıyla enerji ihtiyacının tamamı karşılanıyor

Ege Port Kuşadası, artan operasyon hacmine paralel olarak yenilenebilir enerji altyapısına yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Liman Yolcu Terminali çatısında 2025 yılı Haziran ayında devreye alınan güneş enerjisi santrali (GES) ile yıllık yaklaşık 312.552 kWh elektrik üretimi hedefleniyor. Bu kapsamda yolcu terminali ile operasyonel sahanın enerji ihtiyacının tamamı yenilenebilir kaynaklardan karşılanıyor. Proje kapsamında 426 güneş paneli ve 5 invertör devreye alındı. GES yatırımı, Ege Port Kuşadası’nın enerji kullanımında yenilenebilir kaynaklara geçiş sürecinin bir parçası olarak konumlanıyor.

“Büyüyen ölçeğe hazır bir liman altyapısı oluşturuyoruz”

Elde edilen sonuçların uzun vadeli bir vizyonun ve çabanın ürünü olduğunu vurgulayan Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, “Ege Port Kuşadası’nda ulaştığımız bu yüksek performans, operasyonel disiplinimiz, sahadaki deneyimli ekiplerimiz ve paydaşlarımızla kurduğumuz etkin iş birliklerinin bir sonucudur. Türkiye’nin en çok tercih edilen kruvaziyer limanı olarak, artan gemi ve yolcu trafiğini verimli ve güvenli şekilde yönetebilecek altyapımızı sürekli olarak geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de Kuşadası’nı Doğu Akdeniz’de kruvaziyer gemileri için vazgeçilmez bir uğrak noktası olarak konumlandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.