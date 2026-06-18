Ege Tat Fırın sosyal sorumluluk projelerine hız verdi

EKONOMİ / İZMİR

Geçen yıl devreye aldığı üretim tesisinin ardından 2 yeni şube daha açarak büyümesini sürdüren Ege Tat Fırın, önümüzdeki dönem fiziki büyüme yanında sosyal sorumluluk projelerini artırarak toplumsal fayda eksenindeki çalışmalarına hız verecek. Bir yandan ilk yurtdışı şubesini açmak için çalışmalarına devam eden marka, bünyesinde kurduğu Egetat Akademi’de düzenlediği eğitim programlarıyla da hizmet kalitesini, verimliliğini ve insan kaynağı gücünü artırıyor.

Geleceğe dair hedeflerini ve yol haritalarını Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri de analiz ederek çizdiklerini belirten Ege Tat Fırın Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Söğüt, “Büyüme planlarımızla ilgili araştırmalarımız neticesinde kararlar alıyor ve netleştiriyoruz.Bu yıl itibariyle ise franchisinge ağırlık vererek yeni şubeler için görüşmelerimiz sürüyor. Uygun zemin bulduğumuzda gereken büyüme adımlarını atıyoruz. Nitekim bu yıl 2 yeni şube açarak şube sayımızı 16’ya yükselttik” diye konuştu.

Ekonomik konjonktüre ve önlerine çıkan fırsatlara göre şube sayısını artıracaklarını ama bu yıl asıl konsantrasyonlarını sosyal sorumluluk projelerine yönlendirdiklerini dile getiren Söğüt, “Bu topraklardan doğan bir marka olarak müşterilerimiz yanında çevre ve toplum için de değer oluşturmayı ilke edindik. Bu kapsamda çeşitli projeler hayata geçirdik. Okullar, kadın sığınma evleri, yetiştirme yurtları, spor kulüpleri gibi kuruluşlara yaptığımız yardımlar yanında, kaymakamlıklar ve yerel yönetimlerin yönlendirmesiyle dezavantajlı kesimlere yönelik destekler sunuyoruz” dedi.

Bünyelerindeki Egetat Akademi ile hem üretime, pazarlamaya, satışa dair mesleki eğitimler, hem de akademik ve kişisel gelişim eğitimleri verdiklerini vurgulayan Söğüt, “Bu kapsamda 9 Eylül Üniversitesi ve Katip Çelebi Üniversitesi başta olmak üzere bir çok profesyonel eğitim ve danışmalık şirketleriyle protokol ve anlaşmalar yaptık. Her hafta düzenli olarak eğitimler düzenliyoruz. Böylece kendi personelimizi yetiştiriyor, geliştiriyor, eğitiyor ve büyüyoruz. Hem yönetici pozisyonları hem de işe yeni başlayacak olanlar için düzenli olarak eğitimlerimiz var. Burada eğitim alan arkadaşlarımız başka şirketlere geçseler bile, biz bunu mesleğimizin gelişimine sunulmuş bir katkı olarak görüyoruz” dedi.

“Yurtdışına açılma hedefimiz devam ediyor”

Şu an ikisi franchising olmak üzere 16 şubelerinin bulunduğunu belirten Selahattin Söğüt, “75’i Menemen’deki imalat tesisimizde olmak üzere 250 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yurtdışında şube açma hedefi doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda yurtdışı merkezli bir fon ile görüşüyoruz. İlk yurtdışı şubelerimizi de bu fon ile belirleyeceğimiz ülkelerde açacağız. Dubai ya da Almanya olması büyük bir olasılık. Şu an bütün şubelerimiz İzmir’de. İmalathanemize 3 saatlik mesafeyi aşmayan Balıkesir, Aydın, Manisa gibi illerde yeni şubeler açabiliriz. Zincir bir işletme olmamıza rağmen şimdiye kadar klasik günlük taze üretim geleneğimizi bozmadık, bozmayı da düşünmüyoruz. Uzun vadeli hedefimiz bölgesel üretim tesisleri kurmak. Ülke geneline bu şekilde yayılmayı planlıyoruz. Bölgesel teşviklerin daha yüksek olduğu Manisa radarımızda. Ekonomik ortam uygun olduğunda adımlarımızı atacağız” dedi.

Fikri Altay Spor Kulübü’nden Ege Tat Fırın’a plaket

Fikri Altay Spor Kulübü yöneticileri Ege Tat Fırın Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Söğüt’ü ziyaret ederek, kulübe verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi sundular. Plaket töreninde eğitim ve spor büyük önem verdiklerini anlatan Selahattin Söğüt, “Özellikle imkanları kısıtlı olan çocuklar ve gençleri spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda işletmemizin doğduğu yer olan Şemikler’deki Fikri Altay Spor Kulübü ile Karşıyaka Spor Kulübü’nün basketbol takımına destek veriyoruz. Spor ya da çalışma hayatına kazandırdığımız her bireyi toplum için birer kazanım olarak görüyoruz” diye konuştu.

Fikri Altay Spor Kulübü Başkanı ve Ekonomi Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Yaşar Kuş da amatör kulüplerin finansal açıdan zor durumda olduğu bu dönemde, Ege Tat Fırın’ın sağladığı desteğin kulüp için adeta can suyu olduğunu vurguladı. Fikri Altay Spor Kulübü olarak 350 kişilik bir sporcu havuzuna sahip olduklarını anlatan Kuş, “Misyonumuz bu öğrencilerin sadece spor yapmaları değil aynı zamanda verdiğimiz eğitimle topluma ve ülkeye yararlı bir birey olmaları. Bu da Ege Tat Fırın’ın misyonları arasında yer alan kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi ile örtüşüyor” dedi.