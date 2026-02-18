Ege yaş meyve sebze ihracatında zirveye çıkan 18 firma ödüllendirildi

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2025 yılında 1 milyar 231 milyon dolarlık ihracatının yüzde 35’ini gerçekleştiren 18 üyesi için üç farklı kategoride “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”ni düzenledi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “2025 yılında; birbirinden kıymetli 718 üyemizin emekleriyle 128 ülkeye 1 milyar 231 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdik. 2025 yılında üretim odaklı çalışmalarımıza; Tarım ve Orman Bakanlığımızı, Üniversitelerimizi, Enstitülerimizi dahil ettik. İhracat odaklı çalışmalarımızda, firmalarımızın ve Ticaret Bakanlığımızın destekleri her zaman yanımızda oldu. Norveç ve İngiltere’ye heyetler düzenledik, üyelerimize yeni pazarlar bulmaya gayret ettik. Amerika Birleşik Devletleri’nde ürünlerimizin en prestijli ortamlarda tanıtılması için uğraştık. Gençlerimize tarımı teşvik etmek amacıyla eğitim programımızın üçüncüsünü gerçekleştirdik. Yönetim Kurulumuzun çalışma döneminde; 16 ülkede toplam 46 fuara, 8 ülkede 11 ticaret heyetine, katılım sağladık” dedi.

Meyve sebze mamulleri kategorisinde 30 milyon dolar üzeri ihracat gerçekleştiren firmalar arasında Euro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yonca Gıda Sanayi İşletmeleri İç ve Dış Ticaret A.Ş., Sibaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Treko Gıda Sanayi A.Ş. yer aldı. 20 milyon dolar üzeri ihracat yapan firmalar Mapeks Gıda ve Sanayi Mamulleri İhracat ve Ticaret A.Ş., Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Nilbatu Gıda Tekstil Soğuk Hava Depoları Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Lidya Konservecilik Müteahhitlik İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. oldu. 15 milyon dolar üzeri ihracat kategorisinde ise Işık Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Özgörkey Otomotiv Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. öne çıktı.

Yaş meyve sebze sektöründe 5 milyon dolar üzeri ihracat gerçekleştiren firmalar Zeypa Gıda Nakliye Tarım İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Anatolia Tarım Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., Pia-Frucht Gıda Lojistik ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Enjoy Trade Gıda İhracat İthalat Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Ayhan-34 Tarım Ürünleri İthalat İhracat Mümessillik Ticaret Ltd. Şti. olarak sıralandı. 10 milyon dolar üzeri ihracat kategorisinde Kölla Turkey Tarım ve Gıda Ticaret A.Ş., 15 milyon dolar üzeri ihracat kategorisinde ise Uçak Kardeşler Gıda A.Ş. yer aldı. Öte yandan, 2025 yılında üye olarak en fazla ihracat gerçekleştiren firma unvanını Semes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. aldı.