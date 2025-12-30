EGEÇEP atık yönetiminde bilimsel ve yerinde çözüm vurgusu yaptı

İZMİR / EKONOMİ

Ege Bölgesi’nde çevre sağlığı ve canlı yaşamının korunmasına yönelik çalışmalar yürüten Ege Çevre Platformu (EGEÇEP), bölgedeki katı atık yönetimine ilişkin son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Açıklamada, atık yönetiminin çevre ve halk sağlığı üzerindeki etkilerinin yanı sıra, bölgesel kapasite ve sürdürülebilirlik açısından da dikkatle ele alınması gerektiği vurgulandı.

EGEÇEP, atık yönetiminde temel yaklaşımın atık hiyerarşisine uygunluk ve atıkların kaynağına en yakın, yeterli teknik altyapıya sahip tesislerde bertaraf edilmesi olduğunu belirtti. Son dönemde İzmir’de oluşan kentsel atıkların Manisa’ya taşınmasına dikkat çekilen açıklamada, bu uygulamanın çevresel etkiler ve bölgesel kapasite açısından soru işaretleri doğurduğu ifade edildi.

Açıklamada, İzmir’de kentin atıklarını yönetebilecek kapasitede tesisler bulunmasına rağmen atıkların başka bir ile taşınmasının, yerinde yönetim ilkesini yeniden gündeme getirdiği kaydedildi.

EGEÇEP, katı atıkların şehirler arası taşınmasının taşıma sürecinde oluşan karbon salımı, bölgesel kapasite üzerindeki baskı ve çevresel riskler nedeniyle dikkatle planlanması gereken bir uygulama olduğuna işaret etti. Özellikle Manisa gibi tarım alanları ve su kaynakları açısından hassas bölgelerde, atık yönetiminin mevcut kapasite ve teknik yeterlilikler doğrultusunda yürütülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, kapasitelere uygun hareket edilmemesi durumunda uzun vadede çevre ve halk sağlığına yönelik sorunların ortaya çıkabileceğine ilişkin bilimsel uyarıların bulunduğu hatırlatıldı. Bu kapsamda, önleyici, bilim temelli ve kamu yararını gözeten bir atık yönetimi anlayışının benimsenmesi gerektiği ifade edildi.

Katı atık bertaraf süreçlerinin ulusal ve uluslararası çevre standartlarına uygun şekilde yürütülmesi gerektiğini belirten EGEÇEP, karbon salımı ve ortaya çıkabilecek kimyasal etkilerin hava, su ve toprak üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

EGEÇEP kurucu üyesi ve çevre mühendisi Faruk İşgenç de açıklamada Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) “Sağlığımızı Çöpe Atıyoruz: Katı Atıkların İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri” başlıklı raporuna atıfta bulundu. İşgenç, raporda yetersiz ya da yanlış yönetilen katı atıkların ciddi halk sağlığı riskleri oluşturduğunun vurgulandığını belirterek, atıkların kapasiteye uygun, güvenli ve yerinde yönetilmesinin önemine dikkat çekti.

Açıklamanın sonunda, Ege Bölgesi’nde katı atık yönetimine ilişkin kararların; atık hiyerarşisi, bölgesel kapasite ve çevresel hassasiyetler gözetilerek alınmasının hem çevrenin hem de toplum sağlığının korunması açısından kritik olduğu ifade edildi.