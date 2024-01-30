Ege’de hububat, bakliyat, yağlı tohum ihracatına haşhaş rötarı

İZMİR / EKONOMİ

Geçen yıl 1.2 milyar dolarlık ihracat hedefi koyan Ege Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği (EHBYTİB), Hindistan’a haşhaş tohumu ihracatında yaşanan sorunlar aşılamadığı için yılı 1 milyar 68 milyon dolarlık ihracatla kapattı. Birlik, 1.2 milyar dolarlık ihracatı bu yıl yakalamayı hedefliyor.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Konferans Salonu’nda 2024 yılı hedeflerini paylaşmak için basın toplantısı düzenleyen EHBYTİB Başkanı Muhammet Öztürk, “Geçen yıl sektörümüzün Türkiye geneli ihracatı yüzde 8 artışla 12.4 milyar dolar oldu. Bu 10 yıl öncesine göre 2 katı ihracat demek. Birliğimiz ihracatı ise yüzde 7 artışla 1 milyar 68 milyon dolar oldu. Oysa sene başında hedefimizi 1,2 milyar dolar olarak belirlemiştik. Ancak bölgemizin önemli ihraç ürünlerinden haşhaş tohumu ihracatının, en önemli pazarımız olan Hindistan makamlarınca kota verilmemesi nedeniyle 2023 yılında gerçekleştirilememiş olması ve ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle sektörümüzün uğradığı kayıplar nedeniyle öngördüğümüz artışı sağlamamız mümkün olmadı ve 1 milyar 68 milyon dolarda kaldık. 2024’te ihracat hedefimizi tekrar 1,2 milyar dolar olarak belirledik” dedi.

2023’ü tanıtım anlamında oldukça aktif geçirdiklerini belirten Öztürk, “Sektördeki 6 ihracatçı birliğiyle Türkiye Gıda İhracatçıları (TGİ) markasını oluşturduk, yeni dönemde tanıtım çalışmalarımızı bu markayla yürüteceğiz. WorldFood İstanbul Fuarı’nı dünyanın en büyük ve en prestijli gıda fuarına dönüştürmek için çalışacağız. Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Fransa başta olmak üzere yurtdışı fuarlara katılım sağlayacağız. ABD Turquality projemiz kapsamındaki tanıtım çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 15 firmanın katılımıyla yaptığımız URGE Projemiz sürecek.

Şekerleme ve Pastacılık Ürünleri Turquality Projesi ve Bulgur Ürünü Turquality Projesi de yürüteceğimiz diğer çalışmalar olacak” dedi.

"İhracat kısıtlamaları olmasın"

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise EHBYTİB’in EİB bünyesindeki alt sektörler açısından en karışık birlik olduğunu dile getirerek, “Her alt sektörün derdi aynı. Bu yüzden alt sektörlerin ayrılacağı farklı bir yapılandırma üzerinde çalışıyoruz” dedi. Eskinazi, geçtiğimiz yıl gıda sektörlerinde yaşanan ihracat kısıtlamalarının önümüzdeki dönemde yaşanmaması temennisini de sözlerine ekledi.

Toplantıya katılan EHBYTİB Başkan Yardımcılarından Moiz Hemsi, 2011’de birlik olarak Türkiye’nin 100. yılı için belirledikleri 1 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatırken, Haluk Tezcan Türkiye’nin un konusunda dünya lideri olduğunu, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın bu anlamda Türkiye’ye olumlu yansıdığını ifade etti. Tezcan, “Türkiye uzun zaman sonra buğday ihracatı gerçekleştirdi. Gönül isterdi ki bunu işleyip satalım ama makarnadaki kota yüzünden yapamadık” diye konuştu.