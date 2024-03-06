Ege’de ihracat artışını tarım ve maden sürükledi

İZMİR / EKONOMİ

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bu yılın şubat ayında ihracatını yüzde 5’lik artışla 1 milyar 505 milyon dolardan, 1 milyar 580 milyon dolara yükseltti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Ege Bölgesi’nin ihracatı yüzde 4’lük artışla 2 milyar 510 milyon dolardan 2 milyar 610 milyon dolara çıktı. Ege’de ihracat artışının sürükleyicileri maden ve tarım sektörleri oldu.

2024 yılının ilk iki aylık döneminde EİB’in ihracatı yüzde 4,1’lik artışla 2 milyar 935 milyon dolardan 3 milyar 56 milyon dolara çıkarken, son 1 yıllık ihracat 18 milyar 371 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.

Sanayi sektörleri 837 milyon dolarlık ihracatla 2023 yılı şubat ayındaki 835 milyon dolarlık ihracat performansını 2 milyon dolar geçmeyi başardı. EİB’in güçlü fazlarından olan tarım sektörleri Şubat ayında ihracatlarını yüzde 10’luk artışla 591 milyon dolardan 648 milyon dolara taşıdılar. 2024 yılına yoğun bir pazarlama faaliyetleri atağıyla başlayan madencilik sektörü çabalarının meyvesini yüzde 20’lik ihracat artışıyla aldı ve ihracatını 79 milyon dolardan 94,7 milyon dolara ilerletti.

Şubat ayında EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 9 tanesi 2023 yılı şubat ayına göre ihracatlarını artırmayı başarırken, 3 birlik 2023 yılı şubat ayı performanslarının gerisinde kaldı.

Ege Bölgesi’nin ihracatı 2,6 milyar dolara yükseldi

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, şubat ayında Ege Bölgesi’nin ihracatı, 2023 yılı şubat ayına göre yüzde 4’lük artışla 2 milyar 510 milyon dolardan 2 milyar 610 milyon dolara ilerledi. Ege Bölgesi’nin iki aylık ihracatı da 4 milyar 380 milyon dolardan 4 milyar 435 milyon dolara yükseldi.

Şubat’ta 1 milyar 169 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölge ihracatının yüzde 56’sını tek başına yaptı. İzmir’in ihracatı iki serbest bölgenin 297,15 milyon dolar katkısıyla 1 milyar 466 milyon dolara çıktı. Ege Bölgesi ihracatında ikinci sırada yer alan Manisa, Şubat ayında 441 milyon dolarlık ihracata imza attı. Denizli, 2023 yılı Şubat ayında 339 milyon dolar olan ihracatını 2024 yılı Şubat ayında yüzde 6 artışla 360 milyon dolara çıkardı. Muğla, 2024 yılı Şubat ayında 90 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırırken Ege Bölgesi illeri arasında da dördüncü sıraya yükseldi. Muğla’nın ihracatını domine eden su ürünleri sektörü kentin ihracatından yüzde 73 pay aldı.

Balıkesir 75 milyon dolarlık ihracat yaparken, 2023 yılı şubat ayına göre ihracatı yüzde 17 geriledi. Kuru meyve sektörünün 16 milyon dolarlık performansla zirve yaptığı Aydın, Ocak ayında 73,1 milyon dolar olan ihracatını şubat ayında 88,1 milyon dolara taşıdı. Şubat ayında ihracatı artan Ege Bölgesi illerinden bir diğeri Kütahya oldu. Kütahya’nın ihracatı yüzde 6’lık artışla 32,5 milyon dolardan 34,5 milyon dolara çıktı. Uşak’ın ihracatı yatay bir seyirle 27,2 milyon dolar olurken, 2023 yılı şubat ayında 24 milyon dolarlık ihracat yapan Afyonkarahisar 2024 yılı şubat ayında yüzde 11’lik ihracat artışıyla 26,7 milyon dolar ihracat yaptı.