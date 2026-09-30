Ege'de oda ve borsalarda seçim yarışı çetin geçiyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı oda ve borsaların ekim ayında gerçekleşecek olan seçimleri, geniş bir aday yelpazesi ve vizyoner projelerle şekilleniyor. Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası gibi köklü kurumlarda mevcut başkanlar koltuklarını devrederken, yeni adaylar dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik odaklı hedeflerle ön plana çıkıyor. Denizli ve Aydın gibi illerde mevcut başkanların bir kısmı güven tazeleme yoluna giderken, rakipleri daha etkin ve katılımcı bir yönetim vaat ediyor. Seçim yarışları Manisa, Muğla ve Afyon gibi illerde de rekabetçi bir atmosferde geçiyor. Tüm adaylık açıklamalarında ortak akıl, şeffaflık ve sanayiyi geleceğe taşıma idealleri temel vurgu noktaları olarak dikkat çekiyor. Bu süreç, bölge ekonomisinin önümüzdeki yıllardaki yönetim kadrolarını ve stratejik önceliklerini belirleyecek kritik bir dönem olarak görülüyor.

EBSO’DA ŞEFFAFLIK ÖN PLANDA

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar yeni dönemde aday olmama kararı alırken, yönetim kurulu başkanlığı için Hakan Ürün ve Mustafa Karabağlı yarışacak. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkan Vekili, Pomza Eksport Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, üretim, ihracat, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik, finansmana erişim ve nitelikli insan kaynağını yeni dönemin öncelikli çalışma başlıkları olarak belirlediklerini ifade etti. Üran, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirterek, “EBSO’nun güçlü mirasını koruyarak geleceği birlikte inşa edeceğiz. Amacımız, üyelerimizin beklentilerine daha güçlü karşılık veren, değişen dünya koşullarına uyum sağlayan ve İzmir sanayisinin rekabet gücünü artıran bir yönetim anlayışı ortaya koymak” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olduğunu açıklayan EBSO Yapay Zeka Komisyonu Başkanı ve Karabağlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, “Katma değer üretebilmek, teknoloji geliştirebilmek, yapay zeka destekli dijital dönüşümü yönetebilmek, sürdürülebilirliği üretimin ayrılmaz bir parçası hâline getirebilmek, dünya pazarlarında güçlü bir rekabet gücü oluşturabilmek ve markalar yaratmak geleceğin sanayisini şekillendiren temel unsurlardır. Biz bu anlayışı ‘yeni nesil sanayicilik’ olarak tanımlıyoruz. Yönetim anlayışımız, şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik üzerine kurulacak. Üyeleriyle sürekli iletişim içinde olan, sorunları yerinde dinleyen, çözümü birlikte üreten ve her kararında ortak aklı esas alan bir EBSO anlayışını hâkim kılacağız” ifadelerini kullandı.

EBSO’da İbrahim Gökçüoğlu’dan boşalacak meclis başkanlığı için de 4 isim aday oldu. Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Tezcan Un Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan; EBSO Meclis Başkan Yardımcısı, Mergü Tekstil Kurucu Ortağı Işın Yılmaz; EBSO Meclis Başkan Yardımcısı, Egesan Demir Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Şanlı ile EBSO Meclis Üyesi, AG Plastik’in Sahibi Hakkı Attaroğlu yeni dönemde EBSO Meclisi’ni yönetmek için yarışacaklar.

İZMİR TİCARET BORSASI’NDA HAREKETLİ SEÇİM

Işınsu Kestelli’nin yeniden yönetim kurulu başkanlığına aday olmadığı İzmir Ticaret Borsası’nda (İTB) bu göreve mevcut Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer ile İTB’nin önceki dönem Meclis Başkanı Barış Kocagöz talip oldu. Mevcut İTB Başkan Yardımcısı Bülent Uçak da meclis başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Birlikte hareket eden Ömer Gökhan Tuncer ve Bülent Uçak yaptıkları ortak açıklamada bu kararı alırken sıfırdan başlayan bir hikâye yazmadıklarını belirterek, “Tam aksine, güçlü bir temel üzerine yeni bir gelecek inşa etmeye talip oluyoruz. Son 17 yılda başkanımız Işınsu Kestelli liderliğinde İTB, kurumsal itibarı, ulusal ve uluslararası temsil gücü, tarım politikalarındaki etkinliği, ürün ihtisas borsacılığı, teknoloji yatırımları ve üyelerine sunduğu hizmetlerle örnek gösterilen bir kurum haline geldi. Ortaya konulan bu değerli birikimi geleceğe taşımak istiyoruz” ifadelerine yer verdiler.

Barış Kocagöz ise İTB’ye sorumluluğunun gereği yönetim kurulu başkanlığına aday olduğunu ifade ederek, “Görev yaptığım sürece arkadaşlarım ile birlikte borsam ve ülkemiz tarımı adına birçok güzel projelere imza attık. Bu görevleri yaparken ekip ruhuna ve gücüne hep inandık. Bu kez de çok değerli arkadaşlarımın da katkılarıyla oluşan yeni ekip ruhunun İTB adına yeni hizmet cesaretini bizlere verdiğini mutlulukla görüyoruz” diye konuştu.

İZTO’DA MAHMUT ÖZGENER’E RAKİP YOK

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimlerine tek aday olarak girecek. Görev süresi içinde birçok olumsuz gelişmeye karşı İZTO üyeleriyle birlikte göğüs gerdiklerini belirten Özgener, “İş dünyamızın sesi olarak çalışmaya devam ettik. Geride baktığımız 8 yıla baktığımızda attığımız her adımın İzmir’in geleceğine bıraktığımız bir tohum olduğunu düşünüyorum. Sizlerin desteği ile İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu başkanlığına yeniden aday olduğumu buradan bildiriyorum" ifadelerini kullandı.

DTO İZMİR ŞUBESİ’NDE YUSUF ÖZTÜRK YENİDEN ADAY

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, "Değişimden yanayım. Ancak İzmir Şubesi için şu ana kadar bir aday çıkmadı. Keşke bağımsız bir oda olsaydık. Devam et derlerse üyelerimiz, devam edeceğiz. Etme derlerse gönül rahatlığıyla bırakacağız. 4 yıl kimine göre çok, kimine göre az ama bize göre az işler yaptık. Elimizden geldiğince iyi işler yapmaya çalıştık. Önümüzdeki günler çok daha iyi şeyler yapacağız” ifadelerini kullandı.

SEÇİM HEYECANI İLÇELERİ DE SARDI

İzmir’deki ilçe odalarında da seçim yarışı heyecanlı geçiyor. Bazı odalarda mevcut başkanlar tekrar göreve talip olmazken, bazı odalarda da birden fazla aday olması seçimin heyecanını artırıyor. Bunlardan biri olan Bergama Ticaret Odası’nda (BERTO) yönetim kurulu başkanlığı için 3 isim yarışacak. Bunlardan biri olan BERTO Yönetim Kurulu Başkanı BERTO’yu Kuzey Ege'nin en güvenilir ticaret kurumu haline getireceklerini dile getirirken, rakipleri Karadiken Turizm'in Sahibi Özkan Karadiken "üç ilçe, tek gelecek" sloganıyla, RK İnşaat’ın Sahibi Sertaç Özdalkıran “BERTO dev ekosistemin merkezi olmalı” hedefiyle seçime hazırlanıyor. Mevcut başkan Ömer Ertürk’ün yeniden aday olmadığı Aliağa Ticaret Odası’nda (ALTO) yönetim kurulu başkanlığı görevine mevcut Meclis Başkanı Uğur Akyıldız talip oldu. Menemen Ticaret Odası’nda (MENTO) da mevcut başkan İzzet Süsoy aday olmama kararı aldı. MENTO’da bir önceki seçimde de başkanlık için yarışan Hakan Selek Orman Ürünleri ve Yapı Market Sahibi Hakan Selek, bu dönem için de adaylığını açıkladı. DENİZLİ TİCARET ODASI’NDA 2 ADAYLI YARIŞ

Denizli Ticaret Odası (DTO) da seçimin çekişmeli geçeceği odalardan. DTO’da yönetim kurulu başkanlığı için iki aday yarışacak. Bunlardan mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 24 bin üyeye ulaşan DTO’nun ikinci yüzyılını planladıklarını belirterek, “Kişisel hedefler yerine ortak hedefleri büyütmeliyiz. Ayrışma yerine birlikteliğe, sözler yerine icraata odaklanıyoruz” dedi.

Adaylığını açıklayan DTO Meclis Üyesi Faik Müftüler, 30 meslek komitesinin tamamında 77 meclis üyesi adayıyla seçime hazırlandıklarını belirterek, oda seçimlerine uzun yıllar sonra çift adaylı ve rekabetçi bir yarış getireceklerini söyledi.

DENİZLİ SANAYİ ODASI’NDA SELİM KASAPOĞLU TEK ADAY

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, DSO’da yeni dönem için adaylığını açıklayan tek isim oldu. Kasapoğlu “ölçeği büyütme zamanı” diyerek, “Denizli sanayisinin en büyük sorunlarından biri yer bulmak. Yeni OSB alanlarının oluşturulması ve mevcutların altyapısının yeni nesil üretime uygun hale getirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz Denizli sanayisinin teknoloji, katma değer, yatırım ve nitelikli istihdam kapasitesini küresel rekabetin önüne taşımak” diye konuştu.

DENİZLİ TİCARET BORSASI’NDA KURUYEMİŞÇİLER YARIŞACAK

Denizli Ticaret Borsası’nda (DTB) yönetim kurulu başkanlığı için 21 yıldır bu görevi yürüten Altıntop Kuruyemiş’in sahibi İbrahim Tefenlili ile iki dönemdir DTB meclis üyesi olan Kardelen Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Musa Yılanlı yarışacak. Yönetim kurulu ve meclis üyelerinin talebi doğrultusunda yeniden aday olduğunu duyuran İbrahim Tefenlili, yapılan yatırımların şahsi değil, tüm şehrin ortak malı olduğunu vurguladı. Musa Yılanlı’nın açıkladığı projelerde ise, ürün kalitesini ve uluslararası standartları artıracak modern test merkezi olabilecek akredite laboratuvar öne çıktı.

MANİSA’DA HEYECAN İLÇELERDE

Manisa’da seçim heyecanı ilçelerde daha yoğun yaşanıyor. Henüz adaylık açıklamasının yapılmadığı Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nda 2018’den beri bu görevi yürüten Mehmet Yılmaz’ın yeniden aday olması beklenirken, Manisa Ticaret Borsası’nda da mevcut başkan Sadık Özkasap ve Yonca Gıda Sanayi A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Eski Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Seyyar adaylığını açıkladı. Manisa’nın ekonomisi güçlü ilçelerinden Akhisar, Salihli ve Turgutlu’da seçim yarışlarının çok adaylı geçmesi bekleniyor.

MUĞLA’DA YENİ BAŞLANGIÇ VURGUSU

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MUTSO) şu ana kadar yönetim kurulu başkanlığı için iki isim adaylığını açıkladı. MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, "Muğla'mız için yeni bir başlangıç, daha güçlü bir gelecek" vizyonuyla yeni dönem için yola çıkarken, adaylık kararının merkezinde kentin ekonomik potansiyelini tam kapasiteyle harekete geçirme hedefi yer alıyor. Yönetim kurulu başkanlığı görevine talip olan Muğla Müteahhitler Birliği Başkanı Efkan Zeytinoğlu, ortak akıl, güçlü temsil, şeffaflık ve hesap verebilirlik vurgusu yaparak, istihdamdan finansmana erişime, kadın girişimcilerden yeni pazarlara kadar birçok alanda çalışma yapacaklarını söyledi.

Muğla’da Bodrum Ticaret Odası’nda şu anki başkan Mahmut Kocadon göreve talip olmazken, başkanlık için BODTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Erdem Ağan ile İbrahim Akkaya yarışacaklar.

AYDIN SANAYİ ODASI’NDA MARAŞ VE TUNCER YARIŞACAK

Aydın Sanayi Odası’nda (AYSO) başkanlık seçimi oldukça çekişmeli geçiyor. Yeniden göreve talip olan AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, son 4 yılda pek çok projeyi hayata geçirdiklerini, önümüzdeki dönemde Aydın sanayisini çok daha ileri taşıyacaklarını belirtirken, rakibi AYSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Tuncer, yeni OSB alanlarından serbest bölgeye, savunma sanayinden eğitim yatırımlarına kadar birçok projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Komite ve meclis üyesi seçimleri için yarın sandık başına gidecek olan Aydın Ticaret Odası’nda (AYTO) şu ana kadar başkan adaylığını açıklayan kimse olmadı. 2013 yılından bu yana AYTO Yönetim Kurulu Başkanı olan Hakan Ülken’in seçime tek aday olarak girmesi bekleniyor.

Aydın Ticaret Borsası’nda da şu ana kadar mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur dışında adaylık açıklayan olmadı. Çondur, borsa çatısı altında ortak akılla Aydın tarımını ve ticaretini büyütmeye devam edeceklerini söyledi.

AFYONKARAHİSAR’DA SEÇİMLER ÇEKİŞMELİ GEÇECEK

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nda başkanlık yarışı Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ile iş insanı Artuk Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Önder Artuk arasında çekişmeli şekilde sürüyor. Afyonkarahisar Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mühsürler'e karşı muhalif bir ekip çalışmalarını sürdürüyor. Değişim isteyen ekipten ortak açıklama yapıldı. ATB Meclis Başkanı Ali Rıza Gürakar, Meclis Başkan Yardımcısı Yücel Genç ve ATB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alper Erdem imzasıyla yayımlanan açıklamada mevcut yönetime yönelik eleştiriler dile getirilirken, “Ticaret Borsası kimsenin şahsi malı ya da hanedanlık vesilesi değildir” ifadesi kullanıldı.

UŞAK’TA SEÇİM SÜRECİ SAKİN GEÇİYOR

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda şu ana kadar başkan adaylı açıklamasında bulunan olmadı. UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir’in göreve devam etmesi bekleniyor. Uşak Ticaret Borsası’nda ise şu anki Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer ile önceki dönem Meclis Başkanı Sefa Arpacı ortak basın açıklaması yaparak borsa seçimlerine ortak listeyle gireceklerini belirttiler.