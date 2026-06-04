Ege'de sezon açıldı ama turizm durdu

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte sahil destinasyonlarında hareketlilik artsa da sektör temsilcileri bu yazdan beklentilerini aşağı çekti. Yüksek maliyetler, fiyat rekabetinde yaşanan zorluklar ve tatil planlarının son dakikaya bırakılması nedeniyle rezervasyon akışının yavaş ilerlediğini belirten turizmciler, sezonun belirsizlik içinde başladığını ifade ediyor. Bodrum’da sezonun geçen yıla göre yüzde 5 daralmayla tamamlanabileceği öngörülürken, Kuşadası’nda ise kaybın yüzde 10’e ulaşabileceği dile getiriliyor.

Çiçek: “Geçen yılın yüzde 10 gerisindeyiz”

Ortadoğu’daki gerilimin turizm sektörünü doğrudan etkilediğini belirten Peninsula Tour Genel Müdürü Fahrettin Çiçek, “Savaş ve bölgedeki karışıklık başlayana kadar satışlarımız geçen yılın yüzde 20 üzerinde seyrediyordu. Ancak savaşla birlikte ciddi iptaller almaya başladık ve haftalık bazda satışlarımız yüzde 80 oranında düştü. Şu an geçen yılın yaklaşık yüzde 10 gerisindeyiz. 2026 sezonuna çift haneli büyüme hedefiyle girmiştik ancak şu anda geçen yılın çift haneli altında seyrediyoruz. Uçuş iptalleri ve petrol fiyatlarına bağlı artan ulaşım maliyetleri de bizi zorluyor. İç pazarda da beklenen hareketlilik oluşmadı. Yüksek sezon için de kaygılarımız sürüyor” dedi.

Girgin: “Bodrum özelinde yüzde 5’lik bir düşüş öngörüyoruz”

2026 yaz sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin, “Savaşın yarattığı atmosfer nedeniyle turizm sektöründe bir duraklama dönemi yaşıyoruz. Talep istenilen seviyede değil. Savaşın yarattığı ekonomik sonuçlar, ulaşım maliyetleri, yakıt fiyatları ve tedarik süreçlerindeki aksaklıklar insanları tatil planlarını ertelemeye itiyor. Bölgedeki uçuş iptalleri de turist akışını etkileyebilecek önemli bir risk oluşturuyor. Bodrum özelinde yüzde 5’lik bir düşüş öngörüyoruz” diye konuştu.

Deliveli “Dalaman Havalimanı sezonu en az yüzde 10 ve üzeri düşüşle kapatacak”

Turizm sektöründe işlerin beklenen seviyede gitmediğini belirten Emre Hotels CEO’su Mustafa Deliveli, “İngiltere’de kayıplar devam ediyor, geçen senenin çok altındayız. Dış pazarda sadece İngiltere değil Rusya’da da ciddi sıkıntı var; büyük operatörlerde uçak bulamama, lisans sorunları gibi problemler etkili. Küçük pazarlar da kayboluyor; örneğin İsveç hattı haftalık tek uçuşla iptal edildi, Bulgaristan uçuşları da Mayıs sonu-Haziran başı için iptal oldu. Dalaman Havalimanı’nın sezonu çift haneli, yani en az yüzde 10 ve üzeri bir düşüşle kapatacağını düşünüyorum” diye konuştu.