Ege’de turizm sezonu 2026’da daha zorlu geçecek

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Turizm sektörü temsilcileri, geride bırakılan sezonu maliyet baskısı, dalgalanan döviz kurları ve azalan kâr marjlarıyla oldukça zorlu geçirdiklerini ifade ediyor. Pandemi sonrası toparlanma beklentilerine rağmen küresel ve yerel ekonomik gelişmelerin sektöre ağır bir yük bindirdiğini belirten turizmciler, mevcut şartların değişmemesi halinde önümüzdeki yılın da benzer sıkıntılarla geçeceği uyarısında bulundu.

Bu sezon beklentilerinin altında kaldıklarını ve zorlu bir sezon geçirdiklerini dile getiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç, “Biz bu senenin geleceğini 3-4 senedir bas bas bağırıyoruz. Yüksek sezonlarda otellerin dolulukları düşük kaldı. Sadece ön ve arka sezonlarda daha uygun fiyatlı sezonda doluluklarımız yükseldi. Hem iç hem de dış pazarda kayıplarımız mevcut. Rakiplerimiz yüzde 9 büyürken bizde geçtiğimiz seneye göre yaklaşık yüzde 6 düşüş var. Bunun sebebi de Türkiye’nin şu anki ekonomik politikaları. Artık pahalı bir destinasyon konumundayız ve döviz baskılanması bu şeklide seyrettiği sürece önümüzdeki sezonlar böyle devam edecek. Kendi ülkemizde kendi vatandaşımız için bile pahalıyız. Biz hizmet ihraç ediyoruz ama yeterine desteklenmiyoruz” dedi.

“Dünyanın en pahalı kültür turlarına sahip ülke olduk”

Kültür turlarının bile artık Euro üzerinden hesaplandığını ve bunun ciddi bir yanlış olduğunu söyleyen Meriç, “Turizmcinin en büyük pazarı kendi ülkesi. Kültür turlarını bile bakanlığın kararıyla birlikte yok ettik. Türkiye Cumhuriyeti'nin ören yeri girişleri Euro bazında hesaplanıyor. Ülkemize bundan daha büyük bir hakaret olamaz. Ama bakanımız böyle uygun gördü. İki yıldan beri dünyanın en pahalı müzelerini satmaya devam ediyoruz. Bizim şapkamızı önümüze alıp düşünmemiz gerekiyor. Turizm yönetiminde şu an ciddi bir sıkıntı var. Umarım bu yanlışlardan bir an evvel dönülür” ifadelerini kullandı.

Çiçek: “Turizmci bu sezonu geçirir ama yediği krizi unutmaz”

Türkiye’nin sadece konaklama anlamında değil günlük harcama limitleri ile de pahalı bir ülke konumuna geldiğini söyleyen Peninsula Tour Genel Müdürü Fahrettin Çiçek, “Turizmci bu sezonu geçirir ama yaşadığı krizi unutmaz. Hem doluluklar, hem yüksek maliyet hem de baskılanan kur yüzünden oldukça zor bir sezon geçirdik. Hep söylüyoruz artık pahalı bir destinasyon haline geldik. Bu sadece konaklamadan kaynaklı değil. Dışarıda da ciddi fiyat artışları var. Pahalılıktan kaynaklanan şikayetlerle karşılaşıyoruz. Türkiye’deki satın alma gücü erozyona uğramış durumda. Döviz baskılanması sürdükçe zor zamanlar yaşamaya devam edeceğiz” diye konuştu.