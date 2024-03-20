Ege’den 2024’ün ilk iki ayında 197 ülke ve bölgeye ihracat

İZMİR / EKONOMİ

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) olarak Türkiye’nin geleneksel ticaret ortağı ve yeşil dönüşümü küresel gündemin merkezine taşıyan Avrupa Birliği’ne ihracatlarının 2024’ün ilk iki ayında 1 milyar 380 milyon dolarlık hacme ulaştığına dikkat çeken EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “2024’ün ilk yarısında 16 AB ülkesine ihracatımız artarken, EİB’nin toplam ihracatında AB’nin payı yüzde 45, Avrupa kıtasının payı ise yüzde 51 oldu. İlk iki ayda bölgeler bazında ihracatta en fazla artış yüzde 20 artışla 391 milyon dolarlık ihracata ulaştığımız Amerika ülkelerine yaşandı. Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisi’yle yönelerek sektörel ticaret heyeti gerçekleştirdiğimiz Kolombiya’ya ihracatımız yüzde 198 artış gösterdi” dedi.

Asya ve Okyanusya ülkelerine yüzde 31 artışla 230 milyon dolar ihracat yaptıklarını açıklayan Eskinazi, “Çin’e ilk iki ayda yüzde 58 artışla 70 milyon dolar, Japonya’ya yüzde 85 ivmeyle 31 milyon dolar, Güney Kore’ye 12 milyon dolar, Hong Kong’a 4 milyon dolar, Tayvan’a yüzde 29 artışla 3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Güney Asya’da ihracatımızı Hindistan’a yüzde 2 artırarak 14 milyon dolara, Pakistan’a yüzde 136 artışla 12 milyon dolara, Bangladeş’e yüzde 130 artırarak 7 milyon dolara çıkardık” diye konuştu.

Jak Eskinazi, “Endonezya, 2045’e kadar dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri haline gelecek. Endonezya’ya ilk iki ayda yüzde 27 artış sağladık. İhracatımız Malezya’ya 6 milyon dolar oldu, Singapur’a yüzde 32, Tayland’a yüzde 90 arttı. Ortadoğu ülkelerine 355 milyon dolar, Afrika ülkelerine yüzde 8 artışla 239 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Eski Doğu Bloku ülkelerine 149 milyon dolarlık ürün satıldı. Serbest Bölgeler’de yüzde 28, Türk Cumhuriyetleri’nde ise yüzde 6 ilerleme kaydettik” dedi.

Almanya, ABD, İtalya ilk üçte

2024’nin ilk iki ayında Almanya’nın 316 milyon dolarla birinci sıradaki yerini koruduğunu açıklayan Eskinazi, EİB’nin ihracatındaki ilk 10 ülkeyi Almanya, ABD, İtalya, İspanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Fransa, Irak, Rusya ve Çin olarak sıraladı. Eskinazi, sektörlerin en çok ihracat yaptığı ülkeleri de şu şekilde aktardı: “Ege Bölgesi’nde mobilya kağıt orman ürünleri ve mamulleri sektörü 9 milyon dolarla Mısır’a, demir çelik sektörü 57 milyon dolarla Almanya’ya, deri ve deri mamulleri sektörü 4 milyon dolarla Almanya’ya, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 49 milyon dolarla İspanya’ya, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 30 milyon dolarla Cezayir’e, kuru meyve ve mamulleri sektörü 24 milyon dolarla ABD’ye, maden sektörü 38 milyon dolarla Çin’e, yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörü 43 milyon dolarla Almanya’ya, su ürünleri ve hayvancılık mamulleri sektörü 28 milyon dolarla İtalya’ya, tekstil ve hammaddeleri sektörü 14 milyon dolarla Çin’e, tütün sektörü 28 milyon dolarla ABD’ye, zeytin zeytinyağı sektörü 36 milyon dolarla İspanya’ya ihracat gerçekleştirdi.”

Eskinazi, İzmir ve Manisa’nın ihracatında Almanya, Denizli’nin ihracatında Birleşik Krallık, Aydın’ın ihracatında İspanya, Muğla’nın ihracatında Rusya, Balıkesir’in ihracatında Irak, Kütahya’nın ihracatında İtalya, Uşak ve Afyonkarahisar’ın ihracatında ABD’nin birinci sırada yer aldığını sözlerine ekledi.