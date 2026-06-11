Ege’den Avrupa’ya baharat köprüsü kuruldu

EKONOMİ / İZMİR

Belçika’nın Gent kentinde gerçekleştirilen Avrupa Baharat Birliği (European Spice Association - ESA) 2026 Genel Kurulu, sektör temsilcilerini, teknik uzmanları, kamu otoritelerini ve uluslararası paydaşları bir araya getirdi. Her yıl farklı bir üye ülkede düzenlenen ESA Genel Kurulu kapsamında; baharat ve tıbbi aromatik bitkiler sektörünün güncel teknik gündemi, sürdürülebilirlik, kalite standartları, gıda güvenilirliği ve uluslararası ticareti etkileyen düzenlemeler ele alındı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Altuntaş, Genel Kurul programı kapsamında düzenlenen Pirrolizidin Alkaloidleri (PA) konulu panel oturumunda konuşmacı olarak yer aldı. Altuntaş, tarım ve işleme zincirinde üreticiden nihai tüketiciye kadar uzanan süreçte karşılaşılan temel zorlukları; çiftçi, işleyici ve ihracatçı perspektifinden değerlendirerek Türk baharat ve tıbbi aromatik bitkiler sektörünün görüşlerini uluslararası katılımcılarla paylaştı.

“10 yıl sonra 1 milyar dolar ihracat hedefliyoruz”

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Altuntaş, “2022 yılında 20 milyar dolarlık baharat sektörüne yön veren en önemli kuruluşlardan biri olan Avrupa Baharat Birliği (ESA) Genel Kurulu’nu Türkiye’de ağırladık. Bu seneki Genel Kurul’a yoğun bir hazırlık süreciyle katıldık. Yorucu ancak sektörümüz adına oldukça verimli bir süreç oldu. Misyonumuz yalnızca bireysel ticari faaliyetlerimizi değil, ülkemizin baharat ve tıbbi aromatik bitkiler sektörünü tüm firmalarımız adına uluslararası platformlarda en güçlü şekilde temsil etmek ve sektörümüzün arkasında durmak olmaya devam edecek. 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye geneli baharat ihracatı yüzde 14 artışla 112 milyon dolara ulaştı. Birliğimizden yapılan baharat ihracatı ise yüzde 20 artışla 78 milyon dolara yükseldi. Bu organizasyon sonrasında kurulacak ticari bağlantıların da katkısıyla 10 yıl sonunda baharat ihracatımızın 1 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz" dedi.