EGEDERİDER Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Eriten: “Türkiye AB ve Amerika’nın en güvenilir deri tedarikçisi olabilir”

EKONOMİ / İZMİR

Deri sektörünün Türkiye’deki en önemli üretim merkezleri arasında yer alan İzmir, sektörün uluslararası buluşmasına ev sahipliği yaptı. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen “8. Deri Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi” (Innovative Aspects For Leather Industry - IAFLI) İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi. İZBAŞ İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş ve Ege Bölgesi Deri Sanayicileri Derneği (EGEDERİDER) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Eriten, Türkiye’nin önünde Avrupa Birliği ve Amerika’nın en güvenilir ve sürdürülebilir deri tedarikçisi olma fırsatının olduğuna dikkat çekti.

Deri sektöründe hammaddeden nihai ürüne uzanan değer zincirinin her halkasında, sürdürülebilirlik vizyonunun bir zorunluluk olmaktan çıkarak rekabetçi yapının vazgeçilmez unsuru olduğuna dikkat çeken Eriten, su ve enerji verimliliğinin artırılması, kimyasal kullanımının doğru yönetilmesi, atık ve emisyon azaltımı, tedarik zincirlerinde ve uluslararası sertifikasyon süreçlerine uyum süreçlerinin doğru yönetilmesinin önemine işaret etti.

Dünyanın en büyük on üreticisi arasında yer alan Türk deri sektörünün kaliteli ürünleri ile özellikle Avrupa’da aranan ve tercih edilen bir konumda olduğunu söyleyen Eriten, “Üniversite -sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesi, Ar-Ge yatırımlarının artırılması ve uluslararası standartlara uyumun hızlandırılması; Türk deri üreticilerini küresel rekabette farklı bir noktaya taşır. İzmir ve İzmir Serbest Bölgesi bu anlamda 40 yılı aşkın süredir çevreye, insana ve doğaya saygılı üretim anlayışının öncü adreslerinden biri. Tüm zorluklara rağmen sanayicilerimiz üretimlerini ve ihracatlarını sürdürüyor. Ayrıca, en kritik konulardan biri yetişmiş insan kaynağımız. Deri Mühendisliği bölümlerinden mezun olan gençlerimizin sektörden uzaklaşması önemli bir sorun teşkil ediyor. Gençlerimizin bu alanda kariyer yapmasını teşvik etmek hepimizin ortak sorumluluğu” diye konuştu.

Eriten, tarım ve hayvancılık politikalarındaki yanlışlar, döviz kurlarındaki suni baskı, yükselen maliyetler, suni malzemelerin yaygınlaşması ve tüketici tercihlerindeki yön değişikliğinin sektörün gelişimi üzerinde olumsuz etki yarattığını sözlerine ekledi.