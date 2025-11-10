EGEKOBİDER Başkanı Yüksel Bilek: “2026 zorlu bir yıl olacak, bütçeleri dikkatli yapın”

EKONOMİ / İZMİR

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Akademi kapsamında Finans Eğitmeni, BASİFED Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Ege Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (EGEKOBİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Bilek BASİFED Federasyon Merkezi’nde “Finansal Disiplin: Sürdürülebilir Başarının Anahtarı” başlıklı bir eğitim verdi. Finans Eğitmeni Bilek, 2026 yılının zorlu bir yıl olacağını ifade ederek 2026 bütçelerinin dikkatli hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.

Finans yönetiminin işletmelerin sürdürülebilir büyümesindeki belirleyici rolünü vurgulayan Bilek, kârın yanında nakdin sürekliliğini sağlayan politika ve süreçleri, bütçe ve raporlamanın karar kalitesine etkisini ve dijital araçların disiplinin kültüre dönüşmesindeki katkısını uygulamaya dönük örneklerle tartıştı.

Güncel ekonomik koşulların belirsizlikleri ve maliyet baskısını artırdığını belirten Bilek, “Şirketler finansal kararlarını sezgilerle değil verilerle almalı; nakit akışını, borçluluk seviyesini ve kârlılığı düzenli izlemelidir. 2026 yılı ekonomik belirsizliklerin ve maliyet baskılarının yoğun hissedileceği bir dönem olacak. Bu süreçte güçlü sermaye yapısına, doğru bütçe planlamasına ve gider kontrolüne odaklanmamız kritik. Unutmayalım ki iyi hazırlanmış bir bütçe ve doğru finansal yönetim, işletmenin geleceğini koruyan en güçlü finansal kalkandır” ifadelerini kullandı.

Semiha Güneş: “Üyelerimizin dayanıklılıklarını artırmalarını istiyoruz”

BASİFED Akademi eğitimleri ile iş dünyasında kalıcı bir finansal disiplin kültürü oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, Bölgesel kalkınmanın sağlam finansal yönetimle hızlanacağını belirterek, “Üyelerimizin veri temelli bütçe, raporlama ve nakit yönetimiyle dayanıklılıklarını artırmalarını istiyoruz. BASİFED Akademi ile işletmelerimizin değişen koşullarda öngörülebilirlik ve verimliliklerini yükseltecek bilgi ve araçları paylaşıyoruz. İş dünyasına çağrımız, bu eğitimlere katılım göstermeleri yönünde” dedi.