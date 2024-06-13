Egeli demir-çelikçiler, TİM’in listesine 10 firmayla girdi

İZMİR / EKONOMİ

Çelik sektöründe, üretim tesisleri İzmir Aliağa’da olan HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. sektöründe şampiyon olurken, TİM ilk 1000 ihracatçı listesinde 25. sıraya adını yazdırdı.

Denizli’de üretim yapan Başak Metal, sektöründe üçüncü olurken, Kocaer Çelik 7. sırada yer aldı. İlk 1.000 ihracatçı listesindeki diğer EDDMİB üyeleri de sırasıyla İDÇ, Kardemir, Özkan Demir Çelik, Norm Cıvata, Vergo Enerji, Kayseri Metal Center, Gülermak Çelik oldu.

“Bu ekonomik şartlarda büyük başarı”

Demir ve demirdışı metaller ile çelik sektörlerinin 2023 yılında Türkiye’de yüksek enflasyon ve yüksek enerji maliyetleri, artan işçilik giderlerine karşın düşük döviz kuruyla dünyadaki rakipleriyle mücadelede hayli zorlu bir yılı geride bıraktıklarını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, bu olumsuz tabloya rağmen çelik sektöründen 80, demir ve demir dışı metaller sektöründen 51 firmanın TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde yer almasının büyük başarı olduğunu kaydetti.

Çelik sektörünün 2022 yılında 21 milyar 25 milyon dolarlık ihracat yapmışken, 2023 yılında yüzde 29’luk kan kaybıyla 14 milyar 877 milyon dolara gerilediği bilgisini veren Ertan, “Demir ve demir dışı metaller sektörü ise; yüzde 13,2’lik ihracat kaybıyla 14 milyar 380 milyon dolardan 12 milyar 475 milyon dolara geriledi. Ege Bölgesi’nde, daha katma değerli ürünler üretip ihraç ettiğimiz için ihracatımız 2022 yılı seviyelerini korudu ve 2 milyar 515 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdik. TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi’ndeki üye firmalarımızın ihracatı ise 1 milyar 755 milyon dolar oldu. Döviz kuru Türkiye’de enflasyon oranında arttığı ve enerji maliyetlerinin Avrupa’da olduğu gibi rekabetçi düzeye gelecek şekilde düzenlendiği takdirde 2024 yılında TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde yer alan firma sayımız 2021 ve 2022 yıllarındaki 152 sayısına tekrar ulaşabilir, hatta geçebilir” diye konuştu.