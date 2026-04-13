Egeli genç iş insanlarından Barselona atağı

İZMİR / EKONOMİ

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), üyelerinin uluslararası pazarlara erişimini güçlendirmek, ihracat kapasitesini artırmak ve küresel iş birliklerini geliştirmek amacıyla İspanya’nın inovasyon ve teknoloji merkezlerinden Barselona’ya 30 kişilik heyetle kapsamlı bir iş gezisi gerçekleştirdi.

Ziyaretin diplomatik temsilciliklerden uluslararası kuruluşlara, Ar-Ge merkezlerinden üretim tesislerine uzanan geniş bir temas ağı ile çok boyutlu bir iş birliği zemini sunduğunu belirten EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, “İspanya, Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomilerinden biri olarak; sanayi, turizm, yenilenebilir enerji, otomotiv, altyapı ve finans alanlarında güçlü bir üretim ve yatırım kapasitesine sahip. Aynı zamanda Avrupa ile Latin Amerika arasında köprü rolü üstlenen stratejik konumuyla, küresel ticaret ağlarının önemli bir parçası. Son yıllarda ekonomik ve ticari ilişkilerimizin de istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü memnuniyetle gözlemliyoruz. Özellikle son dönemde iki ülke arasında artan karşılıklı temaslar ve yapıcı diyalog ortamı, ilişkilerimizin daha da güçlendiğine işaret ediyor” dedi.

İspanya pazarının özellikle altyapı projeleri, enerji yatırımları, lojistik, tarım-gıda ve teknoloji alanlarında önemli iş birliklerine kapı araladığını ifade eden Özhelvacı, “Bunun yanında, İspanyol firmalarının uluslararası projelerdeki deneyimi ve finansal enstrümanlara erişim gücü, Türk iş dünyası için değerli ortaklık fırsatları sundu” diye konuştu.

“Önemli bir ticaret köprüsü oluşturduk”

Gerçekleştirilen ziyaretlerin yalnızca bir iş gezisi değil, aynı zamanda ticari diplomasi ve küresel iş birliği geliştirme hedeflerini bir araya getiren stratejik bir platform olduğuna dikkat çeken Özhelvacı, “Barselona, son yıllarda teknoloji ve inovasyon alanında dikkat çekici bir büyüme performansı sergileyerek 203 uluslararası teknoloji merkezine ev sahipliği yapan, 4.109 milyar avroluk ekonomik etki oluşturan ve 46 binden fazla profesyonelin istihdam edildiği güçlü bir teknoloji ekosistemi haline gelmiş durumda. Bu dinamik yapı, şehrin Avrupa’nın en hızlı gelişen inovasyon merkezlerinden biri olarak konumlanmasını sağlıyor. EGİAD iş dünyası olarak bu ziyaret ile önemli bir ticaret köprüsü oluşturduk” dedi.

Özhelvacı, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bugün iş dünyasının sürdürülebilir büyümesi; uluslararası pazarlara erişim kapasitesi, güçlü iş birlikleri kurabilme yeteneği ve bilgi paylaşımına dayalı bir ekosistem oluşturma becerisi ile doğrudan ilişkilidir. EGİAD olarak üyelerimizin küresel değer zincirlerinde daha güçlü bir konuma ulaşması için uluslararası temaslarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”