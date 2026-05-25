Egeli hazır giyimciler dijital dönüşümü model fabrika ile hızlandıracak

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Eğitim odaklı projelerle sektörü hem teknoloji hem de nitelikli insan kaynağı açısından daha ileri taşımayı hedeflediklerini dile getiren Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Çağlar Bağcı, bu kapsamda Ege Üniversitesi ile birlikte model fabrika kurmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Dijitalleşme ve yapay zeka alanında komite kurduklarını da ifade eden Bağcı, aynı zamanda Avrupa Birliği projelerine yoğun şekilde başvurduklarını belirtti. Bağcı, bu kapsamda 8-10 proje için hazırlık yaptıklarını ve en az 4 projenin değerlendirme sürecinde olduğunu söyledi. Projeler arasında Ege Üniversitesi ile yürütülecek model fabrika çalışmasının öne çıktığını ifade eden Bağcı, “Model fabrika projesi eğitim başlığıyla önemli bir dönüşüm alanı yaratacak. Temel odağımız dijitalleşme ve yapay zeka olacak” dedi.

Hazır giyim sektöründe dijital dönüşümün kritik önem taşıdığını vurgulayan Bağcı, TÜBİTAK iş birlikleri ve üniversitelerle yürütülen projelerle bu süreci güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Model fabrika uygulamalarının başarıya ulaşması halinde tüm sektöre yaygınlaştırılacağını belirten Bağcı, yapay zeka destekli üretim ve dijitalleşmenin sektörde önemli bir kırılma noktası yaratabileceğini ifade etti.

“Sektörün geleceğini mesleki eğitim şekillendirecek”

Çağlar Bağcı, yeni dönemde sektörün geleceğini şekillendirecek en önemli başlığın mesleki eğitim olacağını söyledi. Hazır giyim sektörünün güçlü üretim altyapısına sahip olduğunu belirten Bağcı, sektörün sürdürülebilir büyümesi için meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve mühendislik fakülteleriyle iş birliklerini artıracaklarını ifade etti.

Mesleki eğitimin kendileri için kırmızı çizgi olduğunu vurgulayan Bağcı, bu alanda geçen dönem de yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve mühendislik fakültelerinin sektörün geleceği açısından kritik önemde olduğunu belirten Bağcı, “Meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve mühendislik fakülteleri bizim göz bebeğimiz. Eğitim kurumlarıyla sanayi arasındaki iş birliklerini artırarak gençlerin önünü açmak istiyoruz. Şu anda 10 meslek lisesini 30 üretici-ihracatçı firma ile eşleştirdiğimiz bir projemiz var. Firmalarımız öğrencilerin sorunlarını sahada görerek çözüm üretmeye katkı sağlıyor. Bu modeli daha da güçlendireceğiz ve ihracatçı birliği deneyimini sürece daha fazla dahil edeceğiz” dedi.