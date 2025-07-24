Egeli İhracatçılar, ihracatta en büyük artışı Afrika’ya gerçekleştirdi

EKONOMİ / İZMİR

Türkiye’nin 2025 yılının ilk yarısındaki ihracatına 9 milyar 22 milyon dolarlık katkı sağlayan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), ihracatta en büyük artışı Afrika ülkelerine gerçekleştirdi. EİB’den Afrika ülkelerine yapılan ihracat yüzde 29’luk artışla 687 milyon dolardan 885 milyon dolara yükseldi. Ege İhracatçı Birlikleri’nin Afrika ülkelerine ihracatı 2024 yılı sonunda yüzde 7’lik artışla 1 milyar 375 milyon dolardan 1 milyar 466 milyon dolara çıkmıştı. Egeli ihracatçılar 2025 yılının ilk yarısındaki ihracat artış hızını korudukları takdirde Afrika’ya ihracatta 2025 yılı sonunda 2 milyar dolar seviyesine ulaşabileceklerinin sinyalini verdiler.

2025 yılının ilk yarısında Afrika’ya en çok ihracatı Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yaptı. 2024 yılının ocak – haziran döneminde Afrika’ya 198 milyon dolarlık ihracat yapan birlik, 2025 yılının ilk yarısında ihracatını yüzde 30’luk artışla 257 milyon dolara taşıdı. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ise Afrika ülkelerine ihracatını yüzde 127’lik sıçramayla 102 milyon dolardan 232 milyon dolara ilerletti. Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Afrika’ya 75 milyon dolarlık ihracatla en çok ihracat yapan üçüncü sektör olarak listeye adını yazdırdı.

Muhammet Öztürk: “2025 sonunda 500 milyon doları geçeceğimize inanıyoruz”

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, “Birliğimizin 2025 yılının ilk yarısında ihracatı yüzde 14’lük artışla 500 milyon dolardan 572 milyon dolara çıkarken, Afrika’ya ihracatımız yüzde 30’luk artışla 198 milyon dolardan 257 milyon dolara yükseldi. Afrika toplam ihracatımızdan tek başına yüzde 45 pay aldı. 2025 yılı sonunda Afrika’ya ihracatta 500 milyon doları geçeceğimize inanıyoruz. İhracatımızda öne çıkan ürünler bitkisel yağlar ve hayvansal yemler oldu. 2025 yılının ilk yarısında en çok ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasındaki Cezayir, Libya ve Cibuti Afrika ülkeleri. Afrika'nın artan nüfusu ve gıda talebi, Türkiye için önemli bir ihracat potansiyeli sunuyor” diye konuştu.

Yalçın Ertan: “İhracatımızı tüm Afrika’ya yaymayı hedefliyoruz”

Afrika ülkelerine ihracatın 2025 yılının ilk yarısında yüzde 127’lik artışla 102 milyon dolardan 232 milyon dolara ilerlediğini söyleyen Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, “Afrika ülkeleri 2024 yılının ocak – haziran döneminde ihracatımızdan yüzde 8,5 pay aldı. 2025 yılının ilk yarısında ise yüzde 18 pay alır hale geldi. Kuzey Afrika ülkeleri uzun yıllardır geleneksel pazarlarımızdan. İhraç pazarlarımızı çeşitlendirmek ve ihracatımızı daha da artırmak için tüm Afrika ülkelerine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2025 yılı sonunda Afrika’ya 500 milyon dolara yakın bir ihracat hedefliyoruz” dedi.

Ali Fuat Gürle: “Fas’ın mobilya ithalatında ikinci büyük tedarikçiyiz”

Ticaret Bakanlığı'nın Uzak Pazarlarda Büyüme Stratejisi doğrultusunda, Afrika kıtasına ihracatımızı artırmak için sektörel ticaret heyetleri düzenlediklerini aktaran Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, “Fas, Batı Afrika ülkeleri açısından kritik konumda. Fas’ın mobilya ithalatında yüzde 15’lik pazar payıyla Çin’den sonra ikinci büyük tedarikçiyiz. Türk şirketlerimizin Fas’ta çeşitli yatırımları var. Fas’ta çok sayıda Türk mobilya firmamız mağazalar açtı ve o coğrafyada Türk mobilya ihracatçıları İspanya, İtalya ve Fransa’yı geride bıraktı. Afrika’ya yönelik düzenlediğimiz sektörel ticaret heyetlerinin meyvelerini topluyoruz” ifadelerini kullandı.