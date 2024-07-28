Egeli ihracatçılar yılın ilk yarısında 200 farklı ihracat pazarına ulaştı

İZMİR / EKONOMİ

Egeli ihracatçılar, 2024’ün ilk yarısında 200 farklı ihraç pazarına ulaşarak, 108 ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı başardılar. Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) ilk 6 aylık ihracatları 9 milyar 21 milyon dolar oldu.

En büyük ticaret ortaklarının Avrupa Birliği olduğunu hatırlatan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Avrupa Birliği, hem ABD ve Çin rekabetiyle mücadele etmek, hem de küresel sahnede daha iddialı bir AB vizyonunu oluşturmak için Yeşil Mutabakat ile ‘Buy European’ stratejisini güçlendiriyor. 2024’ün ilk yarısında AB 4,6 milyar dolarla ihracatımızın önemli bir bölümünü oluşturdu. 6 aylık ihracatımızda Avrupa kıtasının payı yüzde 51 olarak kayıtlara geçti. Amerika ülkelerine yüzde 8 artışla 1,1 milyar dolar, Orta Doğu ülkelerine 979 milyon dolar, Afrika ülkelerine yüzde 2 artışla 689 milyon dolar, eski Doğu Bloku ülkelerine 579 milyon dolar, serbest bölgelere yüzde 12 artışla 183 milyon dolar, Türk Cumhuriyetleri’ne 178 milyon dolar ihracatımız var. Almanya 912 milyon dolar, ABD 791 milyon dolar, İtalya 517 milyon dolar, İspanya 507 milyon dolar, Birleşik Krallık 461 milyon dolar, Hollanda 383 milyon dolar, Fransa 365 milyon dolar, Rusya 256 milyon dolarla ihraç pazarlarımız arasında ilk sıralarda yer alıyor” dedi.

Çin’e ihracat yüzde 66 arttı

Eskinazi, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde en fazla ihracat artışı gösterdikleri Asya-Okyanusya ülkelerine yüzde 17 artışla 637 milyon dolar ihracat yaptıklarına değinerek, “Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler stratejisiyle belirlediği 18 ülkenin 11’ine ihracatımızda belirgin artışlar yaşadık. EİB olarak Uzak Doğu ülkeleriyle ihracatımız incelendiğinde; artık sadece tekstil ve tüketim malları dışında elektrikli otomobilden, yenilenebilir enerji endüstrisine, hammadde piyasasına, birçok gelecek teknolojisi ve stratejik ürünün her bir segmentine hakim durumda olan Çin’e yüzde 66 artışla 211 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Japonya’ya yüzde 28 artışla 77 milyon dolar, Güney Kore’ye 26 milyon dolar, Hong Kong’a 11 milyon dolar, Tayvan’a 9 milyon dolar ihracat yaptık” diye konuştu.

EİB’in Güney Asya ülkelerine ihracatının da arttığını belirten Eskinazi, şöyle konuştu: “İhracatımızı Hindistan’a yüzde 3 artışla 56 milyon dolar, Pakistan’a yüzde 48 artışla 27 milyon dolar, Bangladeş’e yüzde 39 artışla 20 milyon dolara yükselttik. Asya Pasifik bölgesinde ise Vietnam’a 32 milyon dolar, Malezya’ya 20 milyon dolar, Tayland’a 11 milyon dolar, Filipinler’e 8 milyon dolar, Singapur’a 8 milyon dolar ihracat yaptık” diye konuştu.