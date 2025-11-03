Egeli ihracatçılardan Çin’e 2025 yılında dördüncü çıkarma

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaretin dengelenmesi için son yıllarda yoğun bir çalışma yürüten Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 5-10 Kasım 2025 tarihleri arasında Şanghay’da düzenlenecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na (CIIE) Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapacak. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, EİB’nin 2025 yılında Çin’de gerçekleştirdiği dördüncü büyük organizasyon olacak.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin’de EİB, yıl içinde önce 16-19 Mart 2025 tarihlerinde Xiamen Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nda, ardından 26-30 Haziran 2025 tarihlerinde 9. Çin-Avrasya Expo’da Türkiye’yi temsil etmişti. EİB, Kasım ayında yapılacak CIIE ile birlikte Türk ihracatının Çin’deki vitrinini yeniden kuracak.

“Çin en büyük ithalatçılardan biri, fırsatları değerlendireceğiz”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye standının fuarda üç holde, toplam 400 metrekarelik alanda kurulacağını belirterek, “Çin, yalnızca ihracat gücüyle değil, aynı zamanda dünyanın en büyük ithalatçı ülkelerinden biri olarak da öne çıkıyor. 2024 yılında 2,6 trilyon dolarlık ithalat gerçekleştiren Çin, bu kimliğini Çin Uluslararası İthalat Fuarı gibi organizasyonlarla pekiştiriyor” dedi.

Eskinazi, CIIE’de gıda, tüketim ürünleri ve hizmet sektöründe güçlü bir kadroyla yer alacaklarını aktardı.

“Çin, Türkiye’nin ithalat yaptığı ülkeler listesinde 43 milyar dolarla ilk sırada yer alıyor. Buna karşın ihracatımız 3,4 milyar dolar seviyesinde” diyen Eskinazi, “Dış ticaretimizin daha dengeli bir yapıya kavuşması için yoğun bir çaba içindeyiz. Fuar kapsamında 8 Kasım’da düzenleyeceğimiz network etkinliğinde Türk ve Çinli iş insanlarını bir araya getirerek yeni ihracat bağlantılarına zemin oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

“Çinli yatırımcıları Türkiye’ye davet ediyoruz”

ABD’nin Çin’e uyguladığı yüksek gümrük vergilerinin, Çinli firmaları yeni yatırım bölgeleri arayışına yönelttiğini vurgulayan Eskinazi şunları kaydetti: “Türkiye’de Çin ile ilgili en geniş networke Ege İhracatçı Birlikleri sahip. Çinli yatırımcılara rehberlik yapabiliriz. Çinli iş insanlarını Türkiye’de ortak yatırım fırsatlarını değerlendirmeye davet ediyoruz. Altyapıdan enerjiye, otomotivden dijital sektöre, gıdadan madenciliğe kadar pek çok alanda güçlü ortaklıklar kurabiliriz.”

EİB, Çin’e 3 fuar yanında bir de iş heyeti düzenledi

Ege İhracatçı Birlikleri, 2025 yılı içinde Çin’e 3 Türkiye Milli Katılım Organizasyonunun yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ve İBB bürokratlarının katılımıyla Xiamen, Nanjing ve Şanghay’ı kapsayan bir iş heyetine imza attı. Xiamen CCPİT, Nanjing CCPIT ile iş birliği protokolleri imzalanan söz konusu heyet sırasında Şanghay CCPIT yetkilileri ile de üst düzey görüşmeler gerçekleştirilmişti.