Egeli iş kadınlarından Kosta Rika çıkarması

İZMİR / EKONOMİ

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) “Egeli Kadın Girişimciler Kosta Rika Ziyareti” başlıklı toplantısını BASİFED Federasyon Merkezi’nde gerçekleştirdi. 26 Ekim - 1 Kasım 2025 tarihleri arasında EGİKAD ve TOBB KGK üyelerinden oluşan 10 firma temsilcisinin katılımıyla yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yılı ile Türkiye-Kosta Rika diplomatik ilişkilerinin 75. yılına denk gelen bu özel gezinin detayları, düzenlenen sunumla üyelere aktarıldı.

Toplantıda, Kosta Rika’nın ekonomik göstergeleri, yatırım fırsatları ve Türk iş kadınları için potansiyel iş birliği alanları masaya yatırıldı.

Aşkıner: “Ticaret Hacmimizi 200 Milyon Doların Çok Üzerine Çıkarabiliriz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan ve geziye dair detaylı bir sunum gerçekleştiren EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner, Türk iş kadınlarının vizyonunun sadece yerel veya yakın pazarlarla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

Kosta Rika’nın Latin Amerika’nın en istikrarlı ve barışçıl ekonomilerinden biri olduğunu belirten Aşkıner, iki ülke arasındaki 200 milyon dolarlık ticaret hacminin potansiyeli yansıtmadığını ifade ederek, “Kosta Rika; medikal cihazlar, ananas, muz ve kahve gibi ürünlerde ciddi bir ihracatçı iken; demir-çelik, makine, plastik ve elektronik ürünlerde ithalatçı konumunda. Özellikle demir-çelik, şu an Türkiye’nin bu ülkeye olan ana ihracat kalemini oluşturuyor. Ancak bizler için fırsatlar çok daha geniş; bu potansiyeli değerlendirmek üzere çok yoğun bir diplomasi ve iş trafiği yürüttük” dedi.

Büyükelçi Kaya: “Ege ve Latin Amerika hattında yeni başarı hikayeleri olacak”

Toplantıya telekonferans yöntemiyle bağlanan Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya ise heyetin ziyaretinin zamanlamasının önemine dikkat çekti. Ziyaretin, hem Cumhuriyetin 102. yılına hem de diplomatik ilişkilerin 75. yılına denk gelmesinin geziyi sembolik açıdan çok daha anlamlı kıldığını belirten Kaya, Kosta Rika makamlarıyla yapılan üst düzey görüşmelerin arka planını paylaştı.

Kosta Rika’nın Latin Amerika’nın en istikrarlı ekonomilerinden biri olduğunu vurgulayan Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, “Kosta Rika, ordusu bulunmayan, Latin Amerika’nın en barışçıl ve sürdürülebilir kalkınma modeline sahip ülkelerinden biri. Ülke, 2024 yılında 4,3 milyar dolar yatırım çekerek tarihi bir rekora ulaştı ve ihracatı 30 milyar doların üzerine çıktı. Özellikle medikal cihaz üretiminde bölgenin lideri olmaları, Türkiye için çok anlamlı iş birliği alanları sunuyor. Bu ziyaretin açtığı kapıların, Ege ve Latin Amerika hattında yeni başarı hikayelerine vesile olacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.