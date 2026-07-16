Egeli madenciler ihracatını yılın ilk yarısında yüzde 12 artırdı

EKONOMİ / İZMİR

Egeli maden ihracatçıları 2026 yılının ilk altı ayını yüzde 12 artışla 767 milyon dolar ihracatla geride bıraktı. Küresel pazarlardaki tanıtım faaliyetlerini sürdüren Egeli madenciler, yılın ikinci yarısında ticaret heyetleriyle ihracat ağını genişletmeye hazırlanıyor.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde Türkiye geneli maden ihracatının 3,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıklayarak, “Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise ihracatımız 2,9 milyar dolar seviyesindeydi. Böylece sektörümüzün ihracatı geçen yılın ilk altı ayına göre %20 arttı. Bu ihracatın 962 milyon dolarlık bölümünü doğal taş ürünleri oluşturdu” dedi.

Alimoğlu, “Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak ise 2026 yılının ilk altı ayında 767 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2025 yılının aynı dönemine göre ihracatımız %12 arttı. Birliğimiz ihracatında en büyük payı yine doğal taş ürünleri aldı. Doğal taşı sırasıyla kıymetli metal cevherleri ve feldspat ihracatı takip etti. 2026 yılının ilk yarısında Birliğimizin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke Çin, ABD ve İspanya oldu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla Çin ve İspanya’ya ihracatımız sırasıyla %47 ve %12 artarken, ABD’ye ihracatımız %5 düştü. Doğal taş ihracatımız özelinde ise en önemli üç pazarımız ABD, Çin ve Fransa olarak gerçekleşti. ABD’ye ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %5 düşerken Çin ve Fransa’ya ihracatımız sırasıyla %42 ve %0,9 arttı” diye konuştu.

İhracat performanslarını korumaya çalışırken sektörün önündeki yapısal sorunların da önemini korumaya devam ettiğini anlatan Alimoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu sorunların başında da sektörümüzün kamuoyunda oluşan olumsuz algısı geliyor. Bu algının giderilmesi ve sektörümüzün ekonomiye, istihdama ve sürdürülebilir kalkınmaya sağladığı katkının daha doğru anlatılması gerektiğine inanıyoruz. Tüm bu zorluklara rağmen, 2026 yılının ilk yarısında uluslararası tanıtım faaliyetlerimize ara vermeden devam ettik. 4-6 Şubat 2026 tarihleri arasında İngiltere'nin Londra kentinde düzenlenen Surface Design Show Fuarı'na info-stant ile katılarak doğal taş sektörümüzün tanıtımını gerçekleştirdik ve uluslararası ziyaretçilerle bir araya geldik.16-19 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenen Xiamen Uluslararası Taş Fuarı'nda Türkiye Milli Katılım Organizasyonumuzu başarıyla gerçekleştirdik.”

Alimoğlu, yılın ikinci yarısında da sektörün uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini, Özbekistan, Fas, İspanya ve Portekiz'e yönelik ticaret heyetleri düzenleneceğini dile getirdi.