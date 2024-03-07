Egeli madenciler ihracattaki kötü gidişatı 2 ayda durdurdu

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Ege Maden İhracatçıları Birliği yönetim kurulu düzenlediği basın toplantısıyla sektörün 2023 yılını değerlendirirken, 2024 yılı hedeflerini açıkladı. 2024 yılının ilk 2 ayında ihracat rakamlarındaki kötü gidişatı durduklarını söyleyen Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Türkiye genelinde madencilik sektörümüz ihracatını yüzde 7,2’lik artışla 838 milyon dolardan 899 milyon dolara çıkardı. Aynı dönemde Ege Maden İhracatçıları Birliğimizin ihracatı ise; daha başarılı bir grafik sergiledi. Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak 2024 yılının Ocak-Şubat döneminde ihracatımızı yüzde 14,5 yükselterek 184 milyon dolara çıkardık” diye konuştu.

Türkiye’nin dünyada doğal taş ve genel olarak maden üretimi ve ihracatında önemli oyuncular arasında yer aldığını söyleyen Alimoğlu, “Ülkemizin ihracatı, 2023'te bir önceki yıla göre % 0,6 arttı ve 255,8 milyar dolar oldu. İthalatımız ise % 0,5 azalarak 361,8 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığımız % 3,2 azalışla 105 milyar 997 milyon dolar oldu. Zengin maden yataklarımız, kaliteli ürünlerimiz, gelecek vadeden teknolojik altyapımız ve rekabetçi fiyatlarımız ile sektördeki gücümüz gün geçtikçe artıyor” dedi.

“2023’te ihracatımız yüzde 11 düştü”

Türkiye olarak 80’e yakın madeni ihraç ettiklerini söyleyen Alimoğlu, “Doğrudan maden ihracatının yanı sıra madenlerimiz diğer sektörlerin ham maddeleri olarak ekonomimize dolaylı olarak da katkı sağlıyor. Maden sektörü olarak 2023 yılında 5,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracatımızın üçte birine denk gelen 1,9 milyar dolarlık bölümü doğal taş ihracatı olarak gerçekleşti. 2022 yılında 6,5 milyar dolar olan ihracatımız 2023 yılında %11 düşüş gösterdi. Gerek yerelde gerekse küresel ekonomik düzende karşılaşılan zorluklar bu düşüşe sebep oldu. Türkiye geneli maden ihracatımızla paralel olarak birliğimizin ihracatı da 2023 yılında bir önceki yıla göre düşüş gösterdi. Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak 1,06 milyar dolar maden ihracatı gerçekleştirdik. İhracatımızın yarıdan fazlasını doğal taş oluşturdu. Doğal taş ihracatında da işlenmiş doğal taş başı çekti” ifadelerine yer verdi.

“2024 ihracat hedefimiz 1 milyar 250 milyon dolar”

Türk madencilik sektörü 5,7 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip gibi görünse de, otomotiv, enerji, inşaat, bilişim başta olmak üzere pek çok sektörün hammadde ihtiyacını karşılayarak 60 milyar dolarlık bir katma değerin oluşumunu sağladığını ifade eden Alimoğlu, “Hayatımız Maden mottosuyla üretmeye ve ihracat yapmaya 2024 yılında ve sonrasında da devam edeceğiz. 2024 yılının ilk iki aylık döneminde yaptığımız pazarlama faaliyetlerinin de desteğiyle ihracat rakamlarımızdaki kötü gidişi durdurduk. Bu başarıya katkı sağlayan tüm maden ihracatçılarımızı canı gönülden kutluyorum. Bu yıl yapacağımız yoğun pazarlama faaliyetleriyle sektörümüzün 2023 yılında yaşadığı kan kaybını sona erdireceğimize inanıyoruz. 2024 yılı sonunda maden sektörünün toplamda 6,5 milyar dolar, doğal taş sektöründe 2 milyar dolar barajını aşmasını hedefliyoruz. Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak 2024 yılı sonunda 1 milyar 250 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırmak için 365 gün 24 saat çalışacağız” diye konuştu.

“Suudi Arabistan’a ihracatımızı yüzde 39 artırdık”

2024 yılına daha da hızlı başladıklarını belirten Alimoğlu, “Ocak ayında Suudi Arabistan’a 17 firmamızın katılımıyla sektörel ticaret heyeti düzenledik. Türk doğal taş sektörü 2023 yılında Suudi Arabistan’a ihracatını yüzde 39’luk artışla 89 milyon dolardan 123 milyon dolara çıkarmıştı. Ticaret heyeti katılımcılarımızdan aldığımız geri dönüşler ihracatımızı daha da arttıracağımızı kanıtlar nitelikte” dedi.