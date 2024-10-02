Egeli madencilerden orman yönetmeliği değişikliğine tepki: ‘Ekonomiye ciddi olumsuzlukları olacak’

İZMİR / EKONOMİ

Söz konusu madde, devlet ormanları içinde maden aranması ve işletilmesi ile madencilik faaliyeti için zorunlu tesis, yol, enerji, su, haberleşme ve altyapı tesislerine, bedeli alınarak Bakanlıkça izin verilmesine ilişkin hükümleri kapsıyor.

Madenciler olarak orman alanlarının sadece binde 3’ünde maden arama faaliyetlerinde bulunduklarını dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ormanlarla ilgili bütçesinin yüzde 50’den fazlasının orman bedelleri aracılığıyla Türk madencilik sektöründen tahsil edildiğine dikkati çekti.

“Orman yollarını biz iş makinelerimizle açıyoruz, orman yangılarında, depremlerde tüm gücümüzle sahada yer alıyoruz” diyen Alimoğlu, “Gelişmiş toplumlara baktığınız zaman madenlerini azami seviyede ekonomiye kazandırdıklarını görürsünüz. Gelişmişlikle madenlerin toplumların hizmetine kazandırılması arasında doğru yönlü bir ilişki vardır. Biz hem gelişmiş toplum olmak istiyoruz hem de madenlerin ekonomimize kazandırılmasının önüne engeller koyuyoruz. Bu mantıkla ilerleyemeyiz” diye konuştu.

Söz konusu değişiklikle, madencilik sektörünün geleceğinin tamamen Orman İdaresinin insafına bırakıldığını ifade eden Alimoğlu, “Bu şartlarda bizim madencilik faaliyeti yapıp yapamayacağımıza Orman İdaresi karar verecek gibi görünüyor, artık maden ruhsatlarımızı da onlardan mı alacağız?” şeklinde serzenişte bulunarak; değişikliğin ivedilikle geri çekilmesini talep etti.

Yönetmelik değişikliğinin yaratacağı olumsuz süreçten sadece madenciler değil madencilerin çıkardığımız madenleri girdi olarak kullanan diğer sanayi sektörlerinin de etkileneceğini ifade eden Alimoğlu, bunun Türkiye ekonomisine ciddi zarar vereceğini belirtti.