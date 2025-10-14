Egeli madencilerin 9 aylık ihracatı 1 milyar doları aştı

İZMİR / EKONOMİ

Ege Maden İhracatçıları Birliği, eylül ayında ihracatını yüzde 30’luk artışla 110 milyon dolardan 142 milyon dolara taşırken, 9 aylık dönemdeki ihracatı yüzde 7’lik artışla 974 milyon dolardan 1 milyar 42 milyon dolara çıktı ve 1 milyar doları aşmanın gururunu yaşadı.

Aynı dönemde Türkiye genelinde maden ihracatı yüzde 2’lik artışla 4 milyar 442 milyon dolardan 4 milyar 511 milyon dolara ulaştı. Ege Maden İhracatçıları Birliği, bu performansıyla ülke ortalamasının üzerinde bir artış oranına imza attı.

Dünya genelinde yaşanan resesyon, yüksek enflasyon, düşük döviz kuru sarmalına rağmen Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin ihracat performansının son 1 yıllık süreçteki ihracatının yüzde 11’lik gelişimle 1 milyar 375 milyon dolara ilerlediğini paylaşan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, 1,5 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediklerini dile getirdi.

Doğal taş ihracatının yüzde 77’si işlenmiş doğal taş

İhraç ettikleri ürünler arasında ilk sırayı 572 milyon dolarla doğal taş ihracatının aldığı bilgisini veren Alimoğlu, “Doğal taş ihracatımızın 447 milyon dolarlık kısmı işlenmiş doğal taş ihracatı olurken, blok mermer ihracatımız 125 milyon dolar oldu. Doğal ihracatımızın yüzde 77’si işlenmiş ürünlerden oluştu. Metalik cevherler ihracatımız yüzde 5’lik artışla 209 milyon dolardan 220 milyon dolara yükselirken, endüstriyel mineral ihracatından 212 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdık. Diğer madenler ihracatımız 35 milyon dolar oldu” ifadelerini kullandı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk beş Çin, ABD, İspanya, İtalya ve Fransa şeklinde sıralandı.

“En çok ihracat yaptığımız ülke olan Çin’e ihracatımız yüzde 14’lük artışla 248 milyon dolardan 283 milyon dolara ilerledi” diyen Alimoğlu, “İkinci büyük ihraç pazarımız Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracatımız 182 milyon dolardan 197 milyon dolara çıkarken ihracat artış hızımız yüzde 9 oldu. Bu ülkeleri 69 milyon dolarla İspanya, 65 milyon dolarda İtalya ve 41 milyon dolarla Fransa izledi. Doğal taş ihracatında ilk üç sıra 178 milyon dolarla ABD, 75 milyon dolarla Çin ve 36 milyon dolarla Fransa şeklinde sıralandı” diyerek sözlerini noktaladı.