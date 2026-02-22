Egeli mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatçılarından 1 milyar dolar hedefi için küresel atak

EKONOMİ / İZMİR

Mobilya, kâğıt ve odun dışı orman ürünleri alt sektörlerini bünyesinde toplayan Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (EMKOÜİB), 2026 yılında ihracatını 1 milyar dolara yükseltmek amacıyla yoğun ve stratejik bir faaliyet takvimi oluşturdu. EMKOÜİB, 2026 yılı boyunca gerçekleştireceği uluslararası organizasyonlarla sektörlerin küresel pazarlardaki etkinliğini artırmayı ve ihracatta 1 milyar dolar hedefini aşmayı amaçlıyor.

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, 2026 yılı programının sektörün tüm alt alanlarını kapsayacak şekilde hazırlandığını belirterek. “Mobilya, kâğıt ve odun dışı orman ürünleri sektörlerini kucaklayan kapsamlı bir etkinlik takvimi oluşturduk. 2026 yılı içerisinde 3 fuarda milli katılım organizasyonu, sektörel ticaret heyetleri, tasarım yarışmaları, UR-GE projeleri kapsamında alım heyetleri ile çalıştay ve panelleri gündemimize aldık” dedi.

2025 yılında Birlik bünyesinde toplam ihracatın 915 milyon dolara ulaştığını vurgulayan Gürle, “Kâğıt mamulleri ihracatımız 558 milyon dolar, odun dışı orman ürünleri ihracatımız yüzde 3 artışla 122 milyon dolar oldu. Bu alanda Türkiye ihracatının yüzde 68’i Ege Bölgesi’nden gerçekleştirildi. Mobilya sektöründe ise Birliğimiz üzerinden yapılan ihracat 203 milyon dolar seviyesinde kaydedildi. 2026 yılında gerçekleştireceğimiz pazarlama faaliyetleriyle 1 milyar dolar barajını aşmayı hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu.