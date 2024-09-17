Egeli plastikçiler, plastik atıklarının kent mobilyası olmasını istiyor

İZMİR / EKONOMİ

Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) Yönetim Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı makamında ziyaret ederek, atıkların dönüşümü ile ilgili hazırladığı proje dokümanını sundu.

EGEPLASDER’in hazırladığı proje, plastik atıkların kaynağında ve temiz şekilde ayrıştırılarak yüksek teknoloji işlemi sonrasında, belediyelerin ihtiyaç duyduğu onlarca farklı ürüne dönüşümünü hedefliyor. Bu ürünler arasında çevre dostu inşaat malzemeleri, park ve peyzaj alanlarında kullanılacak çit, iç ve dış zemin malzemeleri, oyun alanı ekipmanları gibi ürünler bulunuyor.

Plastik atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanımını ve başta kent mobilyaları olmak üzere çok farklı ürünlere dönüşmesini amaçlayan proje hakkında Başkan Tugay’a bilgi veren EGEPLASDER Yönetim Kurulu Başkanı Şener Gençer, “Örnekleri pek çok Avrupa ülkesinde bulunan ve hazine değerindeki atıklarımızın milli ekonomiye yeniden değer yaratır hale gelmesini amaçlayan projemize sayın başkanımızın ilgisinden büyük mutluluk duyduk. Kendisinin talimatları sonrasında konuyla ilgili bürokratların katılımı ile kısa sürede bir araya gelerek çalışmaya başlayacağız” dedi.

Atıkların yüzde 80’i geri dönüştürülebilir

2022 yılında Türkiye’deki evsel atık miktarının 31 milyon tonu aşarken, bu atığın yüzde 80’inin geri dönüştürülebilir nitelikte olduğunu belirten Gençer, şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye’de atık yönetimi ile ilgili 15’e yakın yönetmelik var ancak bu yönetmelikler Avrupa’daki örneklerine göre çok zayıf. Türkiye’de atık ayrıştırma tesislerinin yeterli olmaması, kaynakta ayrıştırma ve toplamanın uygulanmaması nedeniyle Avrupa Birliği müktesebatına uyum yakalanamıyor. Sayın Cemil Tugay, Mart ayı içerisinde açıkladığı projesinde, atıkların çöp değil milli servet olduğuna dikkat çekmiş; plastik, cam, kağıt, metal ve evsel atıkların ayrı ayrı ve ilan edilen saatlerde toplanacağını belirtmişti. Plastik sanayicileri olarak bizlerin uzun yıllardır gerçekleşmesini beklediğimiz bir proje bu. İlk adımlarımızı İzmir’in pilot bir ilçesi ve mahallesinde atarak, Türkiye geneline örnek olacak bir dönüşüm başarısı sağlayabiliriz. Sayın başkanın projemize ilgi göstererek ilgili bürokratlarla fizibilite çalışması yapılmasını istedi. Sanayiciler olarak atık yönetiminde büyükşehir belediyemizle ortak paydada çalışmaya hazırız.”