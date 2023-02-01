Egeli sanayicilerin beklentisi: Kurda istikrar, enflasyonda düşüş, finansmana erişim

NİHAT DELİBAŞI

İZMİR-Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)’nun geleneksel ekonomik değerlendirme anketi yayınlandı. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar’ın Ocak ayı meclis toplantısında sonuçlarını açıkladığı ‘Ekonomik Değerlendirme Anket Analizi 2022 yılı Gerçekleşme ve 2023 Yılı İlk Yarı Beklentileri anketini yanıtlayan Egeli sanayicilerin yüzde 53’ü 2023’ün ilk yarısında ekonomik koşulların daha kötü gideceğini öngördü.

OSBÜK Genel Sekreteri Fatih Sosyal’ın konuk olduğu EBSO Ocak ayı meclis toplantısında açıklanan anket sonuçlarına göre 2023’ün ilk yarısında ‘ekonomik koşullar daha iyi olacak’ diyen sanayicilerin oranı yüzde 26’da kalırken 2022’de talep ettiği miktarda ve uygun maliyetle kredilerden faydalanabilen Egeli sanayicilerin oranı ise yüzde 27 olarak gerçekleşti.

Bu soruya yüzde 73 oranında sanayicinin hayır yanıtı verdiği görüldü. Yüzde 44 sanayicinin 2022’de hükümetin sağladığı destekleri yetersiz bulduğunu açıkladığı ankette destekler kısmen yeterli diyen sanayicinin oranı yüzde 33’de kaldı. Bu soruya yüzde 20 sanayici çok yetersiz yanıtını verirken destekleri yeterli bulan sanayicilerin oranı yüzde 3 olarak gerçekleşti. Anketin çarpıcı sonuçlarından birini de 2023 ün ilk yarısında ekonominin koşullarına ilişkin beklentiler sorusuna verilen yanıt oluşturdu.

Bu soruyu yanıtlayan yüzde 53 sanayici daha kötü olmaya devam edecek, yüzde 26 oranında sanayici iyileşme başlayacak, yüzde 19 sanayici daha da kötü olacak yüzde 2 oranındaki sanayici ise çok daha iyi olacak yanıtını verdi. Anketin yatırımlarla ilgili sorusunu yanıtlayan sanayicilerin yüzde 42’si 2023’ün ilk yarısında yatırım planlarını hayata geçireceğini belirtirken hayır yanıtını veren sanayicilerin oranı yüzde 58 oldu.

2023’ün ilk yarısında yüzde 47 oranındaki sanayici kurlardaki istikrarsızlığı, yüzde 20’si dış talepte, yüzde 18’i ise iç talepte yavaşlamayı risk olarak gördüğünü ifade etti. Egeli sanayicinin Hükümetten ilk üç beklentisi ise sırasıyla döviz kurlarından istikrarın sağlanması, enflasyonun düşürülmesi ve finansman temini oldu.

Sanayi parseli sıkıntısı devam ediyor

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, kentte yaşanan sanayi parseli sıkıntısına dikkat çekerken ekonomide yaşanan sıkıntıların iş dünyasını tedirgin etmeye devam ettiğini söyledi. Finansmana erişimde yaşanan zorluklara değinen Yorgancılar, dolar kurunun 20-21 TL seviyesine gelmesi gerektiğini söyledi.

Yorgancılar, “Aylardır devam eden Dolar üzerindeki baskı, ihracatçıları zor durumda bırakmaktadır. 4 aylık oluşan enflasyon artışı hesabına göre; Dolar kurunun 20-21 TL civarında olması gerekmektedir” dedi. Mecliste konuşan sanayicilerin kurlarda yükseliş beklediğini dile getirdiğini hatırlatan Yorgancılar, “Enflasyon olmasa kur artışı olmayacak. Bizdeki asıl sıkıntı enflasyon. Enflasyonu düşürmek zorundayız” diye konuştu.

2001 krizini anımsatan EBSO Meclis üyesi Remzi Peköz, ekonomik ve sosyal konularda artan sıkıntılara vurgu yaparak döviz kurunda yukarı yönlü ani bir hareket olabileceği uyarısında bulundu. Meclis üyesi Mehmet Karahaliloğlu da kredi mevduat oranının yüzde 120’lerden yüzde 80’lere gerilediğini belirterek, “3 kamu bankasını çıkardığınızda oran yüzde 30. Ekonomide güven unsuru çok önemli. Bunu kaybetmememiz lazım” diye konuştu.