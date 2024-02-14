Egeli şirketler dijital dönüşüme hız verdi

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Dijital Dönüşüm Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen “İyi Uygulama Örnekleri ve Öneriler” başlıklı panelde Ege Bölgesi’nin sektörlerinde öne çıkan şirketlerinin temsilcileri, dijitalleşme süreçlerinde yaşadıklarını dinleyicilerle paylaştı.

“Akılcı hedefiniz olsun”

2017 yılında ERP (kurumsal kaynak planlaması) değişimi ile dijital dönüşüm adımlarını hızlandırdıklarını söyleyen Norm Holding Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Müdürü Kerim Akhisaroğlu, “15 aylık bir süreç sonrası 14 şirket, 11 fabrika, 800 kullanıcı ile 14 modülle aynı anda canlı kullanıma geçtik. Uçtan uca dijital olarak kağıtsız fabrika uygulamasına start verdik ve insan kaynaklarında robot kullanmaya başladık. SAP akademi gelişim programı başlattık. Dijital dönüşüm sonu olmayan bir süreç, gerçek ihtiyaçlardan beslenmeli, akılcı bir hedefiniz ve iyi bir A planınız olmalı” diye konuştu.

"Dashboard ile çalışıyoruz”

Optimizasyon, finansal kontrol ve adaptasyon kavramlarının içini doldurarak ilerlediklerini söyleyen Arkas Holding CIO’su Mert Oruz, “Sürekli optimizasyon yapmalıyız. Finansal kontrolle hayat çok daha kolaylaşıyor, ne kadar verim alındığı ortaya çıkıyor. Yazılım geliştirme dahil olmak üzere tüm sistemlerimizde bulut uygulamasına geçtik. Şirketlerde ve holdingde dashboard ile çalışıyoruz. Dashboard, iş süreçleriyle ilgili performans göstergelerini hızlı sağlıyor” dedi.

“Dönüşüme hazır ekip çok önemli”

Üretim sahasının dijital dönüşümü için 3 fazlı bir proje yaptıklarını aktaran Cevher Grup CEO’su Oğuz Özmen, “Teknolojik dönüşüme hazır yetkin ekip çok önemli. Eğitimler verebileceğimiz ya da transfer edebileceğimiz bir ekip kurmalıyız. Biz de genç bir ekip kurduk. Mayıs ayında web ve mobil tabanlı bir aplikasyon çıkaracağız” dedi.

“Veps ile hızlandık”

Vestel Elektronik Üretim Sistemi (VEPS) ile kaliteli hızlı bir üretim organizasyonu geliştirmeyi amaçladıklarını aktaran Vestel Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Eriş, “7 fabrikada üretim yapıyoruz. Bu fabrikalarda bin 844 adet ekipmandan oluşan 212 üretim hattımız var. Yıllık 15 milyon ürün üretme kapasitesine sahibiz. Ana ürünü üreten TV üretim montaj fabrikamızda da daha verimli üretim yapmak için Game Plan projesi oluşturmaya karar verdik. Game plan ile ekipleri dengeliyoruz” diye konuştu.

"150 bin bakkalı dijital dönüştürüyoruz”

Philip Morris Dijital Dönüşüm Departman Yöneticisi Tarık Mete, hızlı tüketim ürünleri (FMCG) sektöründe, müşterilerinin Türkiye’nin 81 ilinde olan 150 bin satış noktası yani bakkal olduğunu belirterek, “Bu yolculuğa başlarken, dirençle karşı karşıya kalsak da 8 yıl içerisinde önemli yol kat ettik. İnternet bankacılığı kullanım oranları yüzde 5’lerden yüzde 60’lara çıktı. Sahada satış operasyonunda 55-60 bin noktayı günlük olarak ziyaret ediyoruz” dedi.