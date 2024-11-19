'Ege’nin tarım ürünleri Çekya köprüsüyle dünyaya açılabilir'

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir ile Çek Cumhuriyeti arasında tarım ve hayvancılık sektörlerindeki iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlayan Çek Cumhuriyeti Tarım ve Hayvancılık İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri toplantısı, Çek Cumhuriyeti Tarım Bakanı Marek Výborný ve beraberindeki heyetin katılımıyla, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantının açılış töreninde Ege Bölgesi’nin tarım, sanayi ve ticaret ürünlerinin dünya pazarlarına açılmasında stratejik bir ihracat kapısı konumunda olduğunu belirten Mahmut Özgener, İzmir ve çevresinin yeni ulaştırma yatırımlarıyla, tarımsal OSB’lerle, lojistik merkezi ve yeni yatırım alanlarıyla büyümeye devam ettiğini vurguladı. Avrupa’nın kalbinde yer alan Çek Cumhuriyeti’nin iş birlikleri ve ticaret için değerli bir köprü haline geldiğine dikkat çeken Özgener, “Bizler de bu fırsatları değerlendirerek, karşılıklı ilişkilerimizi tarım ve gıda başta olmak üzere birçok sektörde güçlendirmeyi hedefliyoruz. Özellikle tarım alanındaki iş birliğimizin geliştirilmesi adına yeni fırsatlar yakalayacağız” dedi.

Özgener, Türkiye’nin Çek Cumhuriyeti’ne ihracatı 1,9 milyar dolarken, ithalatının 3,8 milyar dolar dolayında seyrettiğini ve Çek Cumhuriyeti’ne olan ihracatın yaklaşık yüzde 7,1’inin İzmir’den gerçekleştirildiğini söyledi. İki ülke arasındaki ticaretin ana kalemlerini motorlu taşıtlar, elektrikli makineler ve cihazlar ile tarımsal ürünlerin oluşturduğunu söyleyen Özgener, “Geçen yıl Çek Cumhuriyeti’ne 120 milyon dolarlık tarımsal ürün ihraç ettik. Süs bitkileri ve mamulleri ile zeytinyağı, ülkemizin ihracatındaki önemli tarımsal ürün kalemleri. İzmir ülkemizin Çek Cumhuriyeti’ne olan tarım ürünü ihracatının yaklaşık yüzde 7,6’sını gerçekleştiriyor. İki ülke arasındaki tarım ve hayvancılık sektörlerindeki potansiyel gelişmeye açık” diye konuştu.

Ayrıca Özgener, Çek Cumhuriyeti’nin organik tarım alanındaki bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak amacıyla, İzmir’den seçilecek bir grup çiftçinin, Çek Cumhuriyeti’nde organik tarım uygulamaları ve tarım politikaları hakkında eğitim alacağı bir ziyaret gerçekleştirilmesini önerdi.

Marek Výborný: Dış ticaret potansiyelimiz çok yüksek

İzmir ile Çek Cumhuriyeti arasında tarım ve hayvancılık sektörlerindeki ticaretin giderek artsa da potansiyelinin daha yüksek olduğunu söyleyen Çek Cumhuriyeti Tarım Bakanı Marek Výborný, “İşbirliklerimizi güçlendirmek üzere gerçekleştireceğimiz ikili iş görüşmeleri için 30’u aşkın iş insanıyla geldim. Beraber ortak projeler geliştireceğiz” dedi.

Çek Cumhuriyeti’nin, zengin tarihiyle geleneksel sanayisinin yanında üretimde yeni teknolojilere odaklandığını ifade eden Výborný, “Çek sığır ırklarımız Türkiye’de iyi biliniyor. Türkiye’nin sığır ithalatında üst sıralardayız. Aynı zamanda, bira, şerbetçi otu, malt, şekerleme, fırıncı ürünleri gibi ihracat kalemlerimiz de bulunuyor. Türkiye ile özellikle tarımsal ticaret hacmimiz sürekli büyüyor. Bu bağlamda, Tarım Makineleri Birliği ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz online platformu inceleyerek, akıllı tarım alanında teklifleri inceleyebilir, organize sanayi bölgelerine bu teknolojileri transfer edebilirsiniz” diye konuştu.

Beraberindeki heyette Gıdacılık Odası Başkanının da yer aldığını dile getiren Výborný, bu çatı organizasyonun verimli iş olanaklarına katkı sağlayacağını belirterek, iş insanlarını Çek Cumhuriyeti’ne davet etti.