EGEPLASDER Başkanı Şener Gençer: “Egeli sanayiciler, ihracat kayıtlarını kendi bölgelerinde görmek istiyor”

EKONOMİ / İZMİR

Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) Yönetim Kurulu, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk’ü ziyaret etti. Ziyarette, uzun yıllardır EİB bünyesinde sürdürülen Ege Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği kurulması çalışmalarına plastik sanayicilerinin destek mesajı iletildi.

EGEPLASDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkan Yardımcısı Şener Gençer, otomotivden sonra Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ikinci sektörü olan kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe İzmir ve Ege Bölgesi’nin en önemli üretim merkezleri arasında yer aldığını vurguladı.

Kimya sektörünün plastik, boru, boya, ambalaj, esnek ambalaj, gübre, kauçuk gibi pek çok alt sektöründe ciddi bir üretim gücüne sahip olan Ege Bölgesi’nde bir ihracatçı birliği bulunmasının önemli bir eksiklik olduğunu söyleyen Gençer, “Ege Bölgesi’nde Kimya sektöründe irili ufaklı ihracat yapan 3 binin üstünde firmamız bulunuyor. Bu firmaların 200’den fazlası 1 milyon dolar ve üzerinde ihracat gerçekleştiriyor. Tüm bu veriler, Ege Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin kurulması için 2009 yılında değiştirilen yasadaki tüm şartların fazlasıyla sağlandığını gösteriyor. Son 15 yıldır sektörümüzün sürekli olarak gündeminde olan bu haklı talebe Egeli plastik sanayicileri olarak tam destek veriyoruz” dedi.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün, Haziran ayı itibarıyla 21,8 milyar dolar olan Türkiye ihracatından 3,29 milyar dolar seviyesinde pay aldığına dikkat çeken Gençer, plastikler ve mamulleri sektörünün ise aylık 1,03 milyar dolar ihracat hacmiyle, kimya sektörü içerisinde en yüksek ihracat gerçekleştiren ikinci alt sektör konumunda olduğunu ve ülke ihracatının %4,7’sini tek başına karşıladığını hatırlattı.

Gençer, “Kimya, yenilenebilir enerji, elektrik-elektronik, otomotiv, iklimlendirme, makine, toprak çimento ve seramik sektörleri başta olmak üzere her sektörün devlet destekleri ve diğer konulardaki tüm hizmetlerini Ege İhracatçı Birlikleri veriyor. Sözgelimi rüzgâr enerjisi sektöründeki üretim ekosisteminin yüzde 85’i İzmir’de yer alırken, ihracat kayıtları farklı birlikler üzerinden gerçekleştirildiği için Ege Bölgesi’nin ihracatına yansımıyor. Hizmetin yüzde yüzünü Ege İhracatçı Birliklerimiz verirken, gelirin yüzde 80’ini kendi elimizle İstanbul, Ankara ve Bursa’ya gönderiyoruz. Bu adaletsizliğin giderilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.