EGEPLASDER Başkanı Şener Gençer: “Milyarlarca dolar termoplastik hammadde ithalatını durdurabiliriz”

İZMİR / EKONOMİ



Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkan Yardımcısı Şener Gençer, gelişmiş ülkelerin tüm evsel ve endüstriyel atıklarını “enerji kaynağı” olarak gördüğünü ve bu bilinçle hareket ettiğini belirterek, “Ülkeler atıklarına çöp ya da milli servet olarak bakanlar şeklinde ikiye ayrılıyor. Geri dönüşüm süreçlerinde son yıllarda önemli kazanımlar elde etsek de biz hâlâ ilk kategorideki ülkeler arasındayız” dedi.

Plastiklerin defalarca geri dönüştürülebilir özellikleri ile döngüsel ekonomi ilkelerine en yüksek seviyede katkı sunan malzemeler olduğuna işaret eden Gençer, dünya genelinde her yıl 414 milyon ton plastik malzeme üretildiğini, bu üretimin sadece yüzde 9,5’inin geri dönüştürülebildiğini vurguladı.

Avrupa Birliği ülkelerinde bu oranın yüzde 30 seviyesine kadar çıktığı bilgisini veren Gençer, “Ülkemizde atıkların toplanması ve bertarafında yetkili olan il ve ilçe belediyelerimiz bu konuda maalesef iyi bir sınav veremedi. Bu sonuçta vatandaşımızın bilinç ve farkındalık eksiği de önemli rol oynuyor. Plastikler başta olmak üzere tüm evsel atıklarımızı kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüm süreçlerine sokabilirsek her yıl milyarlarca dolar termoplastik hammadde ithalatını durdurabiliriz. Ayrıca yurt içinden işleyecek hammadde bulmakta zorlanan ve bu ihtiyacını ithalatla karşılayan geri dönüşüm sektörümüzün daha az ithalat yapmasını sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de endüstriyel ve teknolojik geri dönüşüm tesislerinin sayılarının artmasından heyecan duyduklarını kaydeden Şener Gençer, Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat ilkeleri kapsamında Avrupa’ya ihraç edilen tüm mal gruplarında geri dönüştürülmüş malzeme kullanımlarının zorunlu hale geldiğine dikkat çekti.